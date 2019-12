Google teste des conversations flottantes dans Messages, utilise la fonctionnalité "bulle" d'Android 10

Android expérimente les notifications de bulles flottantes depuis un certain temps maintenant, mais il n'y a pas d'applications avec lesquelles utiliser la fonctionnalité malgré l'option disponible dans le menu développeur. XDA avait découvert que Google testait la nouvelle fonctionnalité de bulles dans son application Messages, et ils ont maintenant réussi à l'activer. Mis en œuvre dans l'application, il fonctionne de manière très similaire aux têtes de conversation Facebook et, s'il est éventuellement activé par Google, vous permettra de visualiser des conversations entières en plus de répondre.

Source: XDA

Lorsque nous avons remarqué pour la première fois des bulles de notification dans Android 10 beta 2, elles étaient buggées et frustrantes à utiliser. À l'époque, ils étaient simplement une autre façon de visualiser les notifications, ne fournissant aucune fonctionnalité supplémentaire à partir de l'ombre des notifications. Cependant, à mesure que la fonctionnalité évoluait, il est devenu clair qu'il devait y avoir un degré de fonctionnalité plus élevé – comme la possibilité de visualiser des conversations entières, comme affiché ici. Google a déclaré qu'il espérait que les développeurs utiliseraient cette API de bulles intégrée plutôt que des solutions auto-conçues, comme dans le cas de Facebook. Cela devrait apporter un degré de cohésion plus élevé à Android et réduire le temps de développement pour les développeurs d'applications qui souhaitent mettre en œuvre une telle interface.

Comme il ne s'agit que d'un test interne de Google, nous ne savons pas quand la fonctionnalité sera publiée à titre officiel. Google a encouragé les développeurs à implémenter la nouvelle API, nous supposons donc que la fonctionnalité est en cours de préparation pour une version officielle d'Android 11. XDA n'a pas partagé la méthode utilisée pour tester cette fonctionnalité, mais cela nécessite probablement de modifier l'APK, ce qui rend peu probable que vous puissiez le reproduire par vous-même. Donc, à moins que vous ne soyez un développeur avancé, ne vous attendez pas à y jouer de sitôt.