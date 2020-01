Google teste une nouvelle fonctionnalité de remplissage automatique sur Android

Vous utilisez peut-être déjà la fonction de remplissage automatique de Google. La fonction vous permet d’enregistrer des données telles que des mots de passe, des adresses, des cartes de crédit et d’autres détails pour les insérer là où ils sont nécessaires sur Android et Chrome. Il apparaît maintenant que l’outil obtient une sécurité accrue.

Comme l’ont noté les développeurs XDA, un code Android, pas encore activé, suggère que l’authentification biométrique sera bientôt ajoutée à la fonction de remplissage automatique. Cela signifie que vous aurez maintenant besoin d’une empreinte digitale ou d’un déverrouillage du visage pour utiliser la fonction.

À l’heure actuelle, toute personne ayant accès à votre téléphone Android ou à votre navigateur Web Chrome peut utiliser les détails enregistrés par remplissage automatique. Cela pourrait permettre à n’importe qui d’accéder aux sites, de remplir des formulaires avec vos informations, etc. C’est pourquoi avoir une forme de protection d’écran de verrouillage est si important sur un smartphone.

Ce niveau supplémentaire de sécurité biométrique, s’il devient réellement officiel, rendra le remplissage automatique de Google similaire aux applications de gestion de mot de passe tierces; la plupart de ces applications nécessitent une empreinte digitale ou un déverrouillage facial avant de publier vos données.

Sur la base du code initial, il semble que la biométrie puisse être utilisée à la fois pour les informations de paiement et les informations d’identification d’accès. Les paramètres sont disponibles dans Langues et entrées dans le menu Système des paramètres Android. Vraisemblablement, si la fonctionnalité est implémentée, elle prendra en charge la dernière technologie Face Unlock que Google a implémentée sur Pixel 4 et Pixel 4 XL.

Ce code signifie que Google teste un niveau de sécurité supplémentaire sur les smartphones Android et Chrome. Nous pourrons en savoir plus – avec Android 11 – lors de la conférence des développeurs Google IO en mai.