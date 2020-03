Google, TIM et WeSchool unis pour l’éducation numérique contre Covid-19

la Covid-19, communément appelé coronavirus, fait de nombreuses victimes dans le monde, obligeant les États à fermer écoles pour éviter la contagion chez les très jeunes. Dans un temps si sombre pour la population mondiale, Google, TIM et WeSchool ont décidé d’unir leurs forces pour soutenir Écoles italiennes dans le programme éducatif grâce à des outils numériques.

Google offre le Éducation G Suite, le pack parfait pour créer des opportunités d’apprentissage à distance avec les étudiants eux-mêmes, vous avez donc la possibilité de organiser devoirs et promotion de la collaboration pour une communication plus efficace (avec aussi la transmission de Cours vidéo toujours à distance).

Google, TIM et WeSchool unissent leurs forces contre Covid-19

TIM, pour sa part, collabore avec WeSchool pour la réalisation d’un service d’assistance en ligne pour fournir un soutien technique et éducatif à tous les utilisateurs liés aux écoles de notre pays, dans l’activation et l’utilisation des outils Google.

Ce service fait partie du Digital Risorgimento, dont le but est vraiment d’offrir une assistance sur la connexion des appareils, la création de comptes ou la gestion de cours à distance à l’aide de logiciels Google Classroom et Hangouts Meet.

L’initiative est née comme une réponse chorale à l’urgence du coronavirus, avec le soutien et la collaboration de CampuStore, Google for Education Partnet et C2 Group. Activation des services présenté il est possible, sur inscription par l’école directement sur le site suivant. Par la suite, il sera nécessaire d’envoyer, par e-mail, la confirmation d’inscription aux partenaires Google, aux adresses google@campustore.it ou google@c2group.it.