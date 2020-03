Google Translate sur Android ajoute une transcription continue en temps réel

Google continue d’implémenter la magie de ses systèmes de traduction en temps réel sur plusieurs de ses produits. Maintenant, ces capacités atteignent le Application Google Translate pour Android, qui est déjà capable de reproduire dans le texte la voix qu’il traite entre l’une des huit langues déjà disponibles.

Parmi ceux-ci se trouve l’espagnol, en plus bien sûr de l’anglais, ainsi que le français, l’allemand, l’hindi, le portugais, le russe et le thaï.

Dans la mise à jour, qui est toujours en cours de suppression, l’interface actuelle a été modifiée pour remplacer l’option «Voix» par «Transcrire». Dans celui-ci, il est permis d’introduire des audios beaucoup plus longtemps que jusqu’à présent, pas plus d’une phrase qui s’arrête dès que nous nous arrêtons, pour effectuer la transcription en continu.

De Google, ils reconnaissent que cette nouvelle fonction est capable de transcrire des fichiers audio dans des environnements relativement calmes, où une seule personne parle à tout moment, tout en “faisant de son mieux” dans d’autres situations.

Pour utiliser cette fonction, il vous suffit de vérifier sur Google Play que nous avons la dernière version disponible et qu’ils ont déjà inclus cette nouvelle fonction. En cas de non-activité, la mise à jour arrivera bientôt sur de plus en plus d’appareils et de pays, comme d’habitude dans Google.

Cette nouvelle fonctionnalité rejoint la transcription de texte en temps réel qui est arrivée sur l’enregistreur audio exclusivement pour le Pixel 4 et qui a finalement été publiée sur Google Play avec une compatibilité étendue pour le Pixel 2, Pixel 3 et Pixel 3a ..

Les systèmes de traduction en temps réel utilisent des algorithmes d’apprentissage automatique de plus en plus puissants, qui sont pris en charge par le TPU intégré dans les puces des terminaux. Ceux-ci voient comment, année après année, l’augmentation de leurs capacités croît par incréments à trois chiffres, comme c’est le cas avec Qualcomm ou Huawei.

👇 Plus en Hypertextuel