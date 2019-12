Google Translate vient de recevoir une mise à niveau grâce à un meilleur support hors ligne

Si vous avez déjà voyagé dans un autre pays, vous avez presque certainement dit une prière silencieuse aux gens de Google pour leur excellente application de traduction. Cependant, si votre destination a une mauvaise connectivité ou si vous voulez simplement économiser sur les frais d'itinérance, vous vous êtes probablement retrouvé à devoir utiliser la fonctionnalité hors ligne de l'application plus d'une fois. Ce n'est pas aussi précis que de laisser les serveurs de Google analyser les données pour vous, mais cela fait le travail en un rien de temps.

Eh bien, grâce aux dernières mises à jour de l'application Translate, il se peut que vous n'ayez plus l'impression de vous "installer" lorsque vous utilisez la traduction hors ligne. L'entreprise proclame fièrement que «la traduction hors ligne s'améliore» et prend désormais en charge 59 langues. Plus important encore, la qualité des traductions hors ligne obtient une mise à niveau marquée, Google vantant un gain de qualité de 12% en général. Certaines langues, comme le japonais, le coréen, le thaï, le polonais et l'hindi s'en tirent encore mieux, Google signalant une précision de 20%. Vérifiez cela avant et après comparaison d'un extrait en hindi, par exemple: