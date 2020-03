Google, une extraordinaire mise à jour pour les téléphones Pixel arrive

Comme prévu, Google publie un nouvel ensemble de fonctionnalités et d’améliorations pour ses appareils Pixel. La nouvelle vague de fonctionnalités à venir comprendra pas moins de 12 nouvelles fonctionnalités utiles qui devraient offrir aux utilisateurs de Pixel de nouvelles expériences.

Beaucoup de ces changements inclus dans la mise à jour faciliteront l’utilisation des appareils Pixel. Par exemple, il existe une nouvelle option qui permettra aux utilisateurs de Pixel d’activer le mode Ne pas déranger et d’autres routines basées sur le Wi-Fi. De plus, le mode sombre peut être réglé via une planification automatique basée sur les heures locales de lever et de coucher du soleil.

Google Pixel, la nouvelle mise à jour regorge de fonctionnalités

Motion Sense a été encore amélioré pour permettre aux utilisateurs de Pixel 4 de mettre en pause et de reprendre la musique d’un simple geste. L’application de sécurité personnelle, lancée aux États-Unis en octobre, est désormais disponible dans plusieurs pays comme l’Australie et le Royaume-Uni. L’application utilise des capteurs Pixel 4 pour détecter si l’utilisateur a été impliqué dans un accident de voiture.

Plus important encore, le téléphone peut partager des informations telles que votre emplacement avec les services d’urgence au cas où vous en auriez besoin. Il existe également une nouvelle fonctionnalité appelée Live Caption qui insère automatiquement des sous-titres dans les médias lus sur le téléphone. Cette fonctionnalité spécifique est désormais disponible pour les appareils Pixel 2. De plus, la mise à jour ajoute environ 169 nouveaux emojis, ainsi que de nouveaux effets AR qui peuvent être utilisés pendant les appels vidéo Duo.

Le bouton d’alimentation a été optimisé pour permettre aux utilisateurs de Pixel d’effectuer certaines actions supplémentaires. Par exemple, si vous maintenez le bouton d’alimentation enfoncé, vous pouvez faire défiler les cartes de débit et de crédit, les tickets d’événement ou accéder à tout autre élément dans Google Pay. Cette fonctionnalité spécifique n’est disponible qu’aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Australie, au Canada, en France, en Allemagne, en Italie, en Irlande, en Espagne, à Singapour et à Taïwan.

De plus, de nombreuses améliorations ont été apportées à la caméra qui ajouteront de la profondeur pour de meilleurs selfies et il y aura la possibilité de créer des photos 3D sur Facebook. La fonction de luminosité adaptative a également été améliorée, permettant aux utilisateurs d’augmenter temporairement la luminosité de l’écran lorsqu’ils sont exposés à la lumière directe du soleil.