Google va concevoir ses propres processeurs pour la gamme Pixel

Les Pixels haut de gamme présentés en 2021 aura des processeurs conçus par Google, selon les médias américains Axios. Jusqu’à présent, la société nord-américaine avait utilisé des composants de Qualcomm, le fabricant de SoC pour smartphones le plus populaire au monde.

En interne, cette nouvelle puce est connue sous le nom de Whitechapel, elle est développée en collaboration avec Samsung et sera fabriquée dans un processus de 5 nanomètres. À l’intérieur, en plus d’un processeur à huit cœurs basé sur des conceptions ARM, il incorporera une série d’éléments qui amélioreront les capacités de Google Assistant et accélérer les technologies d’apprentissage automatique développées par Google.

Les derniers modèles de la famille Pixel (Pixel 4 et Pixel 4 XL), en plus d’intégrer un SoC Qualcomm, ont le Pixel Neural Core, une sorte de coprocesseur entièrement conçu par Google. Celui-ci est chargé d’enrichir les images captées par la caméra, intervient dans le système de reconnaissance vocale et accélère certaines tâches liées à l’intelligence artificielle. Les principaux processus du système reposent cependant sur la puce Qualcomm, qui intègre en son sein les principaux éléments tels que le CPU, le GPU ou le modem.

Avec Whitechapel, l’objectif de Google est d’aller encore plus loin. Cette puce unifiera en un seul silicium les éléments fondamentaux et les unités de traitement supplémentaires.

Avec Whitechapel, l’objectif de Google est d’aller encore plus loin. Cette puce Il unifiera dans le même silicium les éléments fondamentaux (comme le CPU ou le GPU) et les unités de traitement supplémentaires (comme le Pixel Neural Core), afin que Google puisse se passer de Qualcomm, avoir un meilleur contrôle sur la production et incorporer des éléments exclusifs qui permettent des fonctionnalités uniques.

Google n’est pas la première entreprise à emprunter cette voie. Actuellement, Les entreprises leaders du secteur (Samsung, Apple et Huawei) conçoivent les microprocesseurs de tous leurs appareils haut de gamme. Cela leur permet d’avoir un plus grand contrôle, de se différencier de la concurrence grâce à leurs propres éléments matériels et d’intégrer plus efficacement le matériel et les logiciels de leurs produits.

Dans le futur, Les SoC conçus par Google pourraient également être utilisés dans les Chromebooks de la société, bien que le premier arrêt, selon Axios, soit des téléphones Pixel.

👇 Plus de Breaking News