Google vérifiera ses annonceurs afin que vous sachiez qui ils sont

Google exigera que votre les annonceurs vérifient votre identité pour que les gens puissent voir qui ils sont et d’où vient la publicité. Selon un article de blog, la technologie a déclaré que ses clients devront compléter un programme de vérification s’ils souhaitent acheter des publicités sur leurs plateformes.

Les annonceurs doivent présenter une pièce d’identité, des documents d’incorporation commerciale ou d’autres informations indiquant qui ils sont et où ils opèrent. Ces données seront incluses dans la section À propos de cet annonceur à côté de l’option Pourquoi cette annonce?, Cette dernière étant présente dans toutes les publicités affichées par Google Ads.

Le programme de vérification commencera l’été prochain, lorsque les utilisateurs peuvent accéder à ces informations. Selon Google, cela aidera à comprendre qui est l’annonceur et il servira à prendre des décisions plus éclairées lors de l’utilisation des contrôles publicitaires. De même, il détectera et limitera la prolifération des publicités trompeuses.

La vérification commencera aux États-Unis et s’étendra à davantage de pays. Google dit que cela prendra quelques années avant de pouvoir être achevé le processus. La société donnera la priorité aux annonceurs liés à la vente de biens et services, au contenu informatif, consultatif ou éducatif, ou liés aux industries réglementées telles que les casinos ou la finance.

La technologie parle “augmenter la transparence”, les options et le contrôle en ce qui concerne les publicités que les utilisateurs voient sur leurs plateformes. Bien qu’il existe des paramètres d’annonce, certains laissent cette option désactivée pour empêcher Google de suivre notre comportement afin de proposer des publicités liées à nos recherches.

La vérification de l’annonceur est une deuxième étape après la mise en œuvre de Google mesures pour lutter contre la publicité avec des fausses nouvelles dans les campagnes politiques. Après la stratégie électorale de Donald Trump qui a assuré son arrivée à la présidence, les réseaux sociaux ont commencé à prendre des mesures dans ce domaine.

Tant que Facebook reste ouvert et les partis dépensent plus de 2 millions d’euros Afin de capter votre attention sur les réseaux, Twitter a décidé d’interdire toutes sortes de publicité à des fins politiques depuis novembre 2019. Dans le cas de Google, en 2018, la société a activé la vérification d’identité auprès des annonceurs lors des campagnes afin que les utilisateurs connaissent l’origine des publicités.

