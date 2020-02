Google veut revenir à Huawei et demande des licences aux États-Unis

Après plus de neuf mois de blocage et la récente annonce des nouveaux téléphones Huawei sans services ni applications Google, il semble que La société américaine souhaite désormais collaborer avec le constructeur chinois, ayant demandé au gouvernement des États-Unis de réexaminer un nouvel accord avec lequel mettre fin à la prorogation actuelle du veto.

Ainsi, le géant de la technologie tenterait de rejoindre les plus de 300 entreprises qui ont déjà demandé des permis spéciaux de continuer à travailler avec Huawei sans subir les répercussions des États-Unis.

Cependant, ils devront encore passer par diverses procédures avant de pouvoir obtenir l’approbation finale, pour laquelle Wilbur Ross, le secrétaire américain au Commerce a déclaré il y a quelques mois, «environ seulement la moitié, voire un quart d’entre eux, ont été approuvés ».

Bien que tout ne soit pas perdu. Et c’est que l’un des cas les plus représentatifs peut être trouvé avec le cas de Microsoft, qui a reçu l’approbation de maintenir sa collaboration avec Huawei pour proposer son système d’exploitation Windows, ainsi que l’ensemble de son écosystème d’applications, sur les ordinateurs portables Huawei.

Google a été le premier à rejeter Huawei

Conséquence principale du veto, depuis quelque temps, les utilisateurs de terminaux Huawei ont rencontré divers obstacles lors de l’utilisation des services Google, car ils ne pouvaient pas officiellement utiliser Gmail, Google Maps, YouTube ou le magasin d’applications Play Store lui-même, entre autres.

Cependant, cela ne signifie pas que Google a complètement abandonné Huawei. Le développeur Android a expliqué que, Dans ses limites, il a poursuivi sa collaboration avec le constructeur pour fournir des mises à jour de sécurité et des applications et services sur les appareils existants.

Bien que oui ils se sont positionnés contre les “évasions” au veto que les utilisateurs ont trouvés, comme le téléchargement et la mise à jour manuelle de ces services via la racine de leurs terminaux.

“Les applications Google chargées à l’aide du chargement latéral ne fonctionneront pas de manière fiable, car nous ne permettons pas à ces services de s’exécuter sur des appareils non certifiés. […] il comporte un risque élevé d’installer une application qui a été falsifiée afin de compromettre la sécurité des utilisateurs. »

Le rejet de Huawei: ils n’en veulent ni n’en ont besoin

De son côté, Huawei a dû faire face aux différentes absences avec des solutions temporaires et des installations (ou du moins sans obstacle) telles que cette porte dérobée pour l’installation des services Google.

Cependant, la société ne voulait pas non plus perdre de temps face à une situation qui n’était pas si prometteuse qu’elle l’avait fait jusqu’à présent, en promouvant le développement de nouveaux accords tels que TomTom, et même la nouvelle annexion avec Xiaomi et Oppo pour le développement. d’une alternative commune au Play Store.

Et comme Huawei l’a déjà dit clairement au début de cette année: ils ne veulent plus dépendre de Google, ils ne sont donc pas disposés à reprendre les relations précédentes même si le veto a été levé.

Quelque chose de compréhensible étant donné des sommes importantes et des investissements qu’ils ont fait pour essayer d’atténuer toutes les conséquences directes et dérivées de ce veto, et qu’ils l’ont relégué au déclin des premières positions parmi les fabricants, avancé par un leader Xiaomi qui a profité du grand vide créé par lui.

Donc, le grand mystère réside maintenant dans Harmony OS, le célèbre système d’exploitation Huawei qui, malgré son premier atterrissage dans sa famille d’ordinateurs portables, devrait toujours être implanté comme la principale alternative à Android.

Pourquoi le changement d’esprit de Google?

Sans avoir fait de déclaration officielle, il ne fait aucun doute que la grande avancée des solutions de Huawei, et surtout le début du développement de la première véritable alternative à son Google Play Store, ont généré une nouvelle préoccupation pour le géant de la technologie.

Et bien qu’Android soit toujours le système d’exploitation mobile le plus répandu dans le monde, la possibilité de un départ soudain des grands fabricants chinois, actuellement leader du marché en Espagne et en Europe, et même aux États-Unis, pourrait affecter considérablement votre position actuelle.