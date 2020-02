Google vient de nous dire qu’Android doit mourir – .

Android est la plate-forme mobile dominante depuis des années, mais Google a encore du mal à en tirer pleinement parti en raison de sa conception. Alors que la société a publiquement vanté la conception open source de la plate-forme comme un avantage clé, Google a discrètement essayé de résoudre le gros problème d’Android avec la fragmentation. Android 10 est meilleur dans tous les sens et plus sécurisé que les versions précédentes du système d’exploitation, mais c’est seulement si votre appareil peut même être mis à niveau vers Android 10. Les fabricants de smartphones et de tablettes n’ont pas été aussi intéressés à fournir des mises à jour rapides à leurs appareils, ni les opérateurs, qui jouent toujours un rôle dans le déploiement de ces mises à jour. Il ne fait aucun doute qu’Android 10 se déploie plus rapidement et sur plus d’appareils que les versions Android précédentes, mais cela ne change rien au fait qu’Android doit disparaître. Et mardi, Google a essentiellement confirmé qu’Android était condamné.

Dans un geste inattendu destiné à détourner l’attention de son manque de revenus pour le dernier trimestre, Google a révélé quelques détails que vous ne vous attendriez pas à voir. Par exemple, il nous a indiqué que YouTube est une entreprise massive qui a généré 15 milliards de dollars de revenus l’an dernier. Google a également déclaré qu’il avait payé 80 milliards de dollars aux développeurs Android jusqu’à présent, ce qui semble beaucoup à moins que vous ne sachiez également qu’Apple, dont la part de marché du système d’exploitation mobile est pâle par rapport à celle de Google, a payé 155 milliards de dollars aux développeurs iOS. Ce sont des paiements à vie pour les deux écosystèmes.

Les ventes d’applications ont favorisé l’iPhone pendant des années, car Android-Market devenu Google-Play-Store de Google a eu du mal à se propager. L’iPhone a été le premier appareil à obtenir des applications et des jeux exclusifs au début, et l’App Store avait de bien meilleures statistiques. Google a finalement rattrapé son retard, et les exclusivités iOS sont une race beaucoup plus rare, bien qu’elles existent toujours.

Pourtant, Google, avec une part de marché dominante de 87%, ne peut pas vendre plus d’applications payantes aux utilisateurs d’Android qu’Apple. La différence est beaucoup plus grande que ce à quoi nous nous attendions, et elle servira de motivation supplémentaire à quiconque développe une sorte d’application pour se concentrer d’abord sur l’iPhone, ce qui peut générer plus de revenus par utilisateur qu’Android.

Le but d’Android n’est pas de vendre des applications, bien sûr. C’est pour générer des fonds publicitaires dans les coffres de Google. Mais la récente situation difficile de Huawei avec le gouvernement américain prouve que les applications sont tout ce qui compte sur un téléphone. Le Huawei P40 Pro qui sera lancé en mai sera livré avec le même système d’exploitation Android 10 que celui que vous obtiendrez sur le Galaxy S20 et le Pixel 5 cette année, mais il ne sera pas compatible avec les applications Google et, surtout, le Play Store. Cela en fait un non-démarreur total sur les marchés occidentaux.

Comparé à la fragmentation d’Android, l’iOS 13 d’Apple fonctionne sur 80% des plus de 1,5 milliard d’iPhones et iPads utilisés. C’est un détail qui devrait séduire tout développeur. Pendant ce temps, Google a cessé de publier des statistiques sur sa distribution Android il y a longtemps, probablement parce qu’ils étaient si embarrassants.

Google développe déjà le système d’exploitation qui sera apparemment le dernier clou du cercueil d’Android. Nous en parlons depuis quelques années maintenant, et Google a reconnu son existence. Le Fuchsia est censé fonctionner sur une variété d’appareils, quelle que soit la taille de l’écran, il est censé prendre en charge les mises à jour rapides qui arrivent à l’heure et ne nécessitent pas d’intermédiaire, et il est censé être plus sécurisé et privé.

Le fuchsia, ou ce que Google finit par l’appeler au lancement, pourrait être l’iOS de Google. Cela garantirait que davantage de clients Google obtiennent la dernière version du système d’exploitation sur tous leurs appareils, avec de nouvelles fonctionnalités. Cela pourrait également inciter les utilisateurs à télécharger plus d’applications et les développeurs à proposer de nouvelles innovations. Une variante à jour d’Android – car c’est ce que cela pourrait ressentir pour la plupart des gens – pourrait même encourager les clients à dépenser plus d’argent pour les applications. Si les téléphones économiques et les téléphones phares ont un accès rapide aux mises à jour, ils peuvent tous utiliser des applications qui tirent parti des dernières et meilleures fonctionnalités du système d’exploitation. Cela pourrait également éloigner davantage de personnes d’iOS, et ces nouveaux utilisateurs dépenseraient plus d’argent pour les applications. Ils généreraient également plus d’argent pour Google à partir des publicités, ce qui pourrait aider Google à réduire l’énorme hommage qu’il rend à Apple chaque année.

Jusqu’à ce que cela se produise, Google n’a aucune chance de vraiment rattraper l’iPhone en termes de qualité d’application et d’expérience utilisateur globale, car les développeurs auront toujours une idée claire de l’endroit où se trouve l’argent.

