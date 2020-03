Google vous explique maintenant comment le coronavirus affectera vos projets de voyage – .

Google a mis à jour son site et ses applications pour aider les voyageurs à prendre des décisions éclairées sur leurs prochains voyages à la lumière de la pandémie de coronavirus.

D’innombrables personnes ont dû annuler leurs projets de voyage en raison du nouveau coronavirus, mais avec les dernières modifications de Google, il devrait être plus facile d’apporter les modifications nécessaires.

De nombreuses compagnies aériennes ont apporté des ajustements importants à leurs politiques d’annulation et de modification des frais en raison du coronavirus, et Google a mis en place une nouvelle page du centre d’aide qui vous reliera directement aux pages de politiques de dizaines de compagnies aériennes.

Il y a clairement des préoccupations plus urgentes à l’heure actuelle que l’annulation ou la reprogrammation des plans de voyage qui ont été faits avant que l’Organisation mondiale de la santé déclare la nouvelle épidémie de coronavirus une pandémie, mais cela ne change pas le fait qu’un nombre incalculable de personnes (moi y compris) doivent changer plans dans les prochains jours. De plus, il y a encore des gens qui doivent aussi voyager, même au milieu d’une pandémie mondiale meurtrière.

Mardi, Google a annoncé une série de changements pour aider à atténuer le stress qui viendra inévitablement avec la tentative de faire ou de modifier les plans de voyage via son site. À l’avenir, si vous recherchez des informations sur un vol, un hôtel ou des choses à faire sur diverses destinations sur Google, vous verrez des avis ou restrictions de voyage COVID-19 pour ces lieux, ainsi que des liens vers des détails pertinents de l’autorité de voyage de votre pays. .

Google mettra les informations sur la page des résultats de recherche, en haut de google.com/travel et dans Google Maps lorsque vous recherchez des hôtels. Voici à quoi ressemblera la nouvelle alerte COVID-19 sur la recherche mobile:

Si vous aviez prévu un vol à un moment quelconque au cours des prochains mois, il est probable que vous ayez reçu un e-mail de la compagnie aérienne concernant les ajustements à apporter aux frais ou aux politiques d’annulation. À partir de maintenant, si vous recherchez un vol avec une compagnie aérienne spécifique ou visitez Google Flights, vous serez dirigé vers un article du centre d’aide qui contient des dizaines de liens vers des pages de politique pour un large éventail de compagnies aériennes. Assurez-vous de vous enregistrer juste avant d’apporter des modifications, car les politiques sont fluides car les compagnies aériennes s’adaptent aux règles et réglementations des régions dans lesquelles elles voyagent.

La bonne nouvelle est que si le moment de votre voyage n’est pas si important, de nombreuses compagnies aériennes offrent une certaine flexibilité en ce qui concerne l’annulation de vols et leur nouvelle réservation pour une date ultérieure. Évidemment, évitez tout voyage dans un avenir prévisible si possible, en particulier dans un avion exigu, mais si vous n’avez pas le choix, ces nouveaux outils de Google devraient simplifier un peu moins le processus pour vous rendre à destination. douloureux.

