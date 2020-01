Google vous permet enfin de partager et de collaborer sur les signets, cache la fonctionnalité quelque part que vous ne trouverez pas

Depuis des années, je déplore l’absence d’un moyen simple de partager et de collaborer sur les signets dans Google Chrome, ce qui rationaliserait la recherche et la sauvegarde des pages Web pertinentes pour tout couple, famille, groupe d’amis ou collègues. Malheureusement, l’option était disponible en 2015 mais a ensuite été supprimée pour ne plus jamais refaire surface. Étant donné la prouesse de Google à rendre les choses beaucoup plus compliquées à partager, comme les achats de la famille Play Store ou les documents Drive, il était et est toujours surprenant que Chrome ne prenne pas en charge la collaboration. Mais Google vient d’ajouter un moyen de collaborer sur les signets, vous ne soupçonnerez simplement pas où il se trouve: les collections de l’application de recherche Google.

La nouvelle interface Collections de l’application Google

L’application Google propose des collections (précédemment des pages enregistrées) depuis quelques années, mais elles viennent de quitter le menu Plus … pour être l’un des quatre principaux onglets de la barre inférieure. Parallèlement à cette promotion, Google introduit un look plus moderne, des collections suggérées (qui ne sont pas encore en ligne) et la possibilité de partager et de collaborer sur chaque liste.

Pour ceux qui ne connaissent pas les collections, vous pouvez les considérer comme un mélange de choses que vous trouvez en ligne et que vous souhaitez mettre en signet, y compris des pages Web, des images et des lieux sur Maps. Par défaut, toute liste de cartes que vous avez créée apparaît comme une collection. Vous pouvez également en créer de nouveaux et y mettre n’importe quel type d’élément, pas seulement des endroits.

La gauche: Nouvelle interface Collections. Milieu: Nouvelle collection vide. Droite: Et maintenant c’est rempli.

L’interface des collections mise à jour (ci-dessus) utilise des cartes plus petites pour les éléments récemment ajoutés, a une icône quadrichromie + Nouveau pour créer de nouvelles listes et rend chaque carte de collection plus moderne avec une vignette d’image plus grande ancrée à droite. Lorsque vous ouvrez une liste, vous pouvez voir ci-dessous le titre de votre avatar et une nouvelle icône Partager. Sur l’ancienne interface (ci-dessous), le partage n’offrait aucune option de collaboration, il créait simplement un lien en lecture seule que vous pouviez envoyer à d’autres personnes.

La gauche: Ancienne interface Collections. Milieu: Ancienne page de collection. Droite: Le partage a uniquement créé un lien d’affichage.

C’est très différent du menu de partage coulissant de l’interface mise à jour. Dans celui-ci, vous pouvez activer ou désactiver le partage pour une collection et choisir si vous souhaitez un lien en lecture seule ou un lien de contributeur. Si vous optez pour cette dernière, les personnes possédant l’URL pourront rejoindre votre collection et y ajouter / supprimer des éléments. C’est exactement l’outil de collaboration pour les signets que j’ai toujours voulu, pour garder un œil sur les pages Web importantes avec mon mari, comme les plans de voyage et les choses à faire, les produits et les recettes que nous aimons, les tutoriels auxquels nous devons accéder de temps en temps, les sites préférés, etc. …

La gauche: Partager une collection. Milieu et Droite: Accès aux paramètres de partage d’une collection.

Après avoir partagé le lien, toute personne qui rejoint la liste apparaît à côté de votre avatar sous le titre de la collection. Vous pouvez appuyer sur le bouton de débordement (trois points en haut à droite) puis sur Partage pour révoquer l’accès, copier à nouveau les liens d’affichage et de contributeur et voir toutes les personnes qui y collaborent. Pour l’instant, il ne semble pas que les propriétaires de collections puissent expulser d’autres utilisateurs ou limiter leur accès, sauf s’ils désactivent complètement le partage pour tout le monde.

Comment ajouter des signets à des collections existantes

Vous pensez peut-être que tout cela est cool, mais comment ajoutez-vous réellement des articles à vos collections? Eh bien, ce n’est pas très simple non plus, mais voici les différentes façons de procéder à partir de votre téléphone:

Ouvrez une collection, appuyez sur le bouton bleu flottant Trouver plus en bas et faites défiler les pages similaires suggérées (l’icône de signet est en haut à droite de la vignette) ou lancez une recherche, puis appuyez sur l’icône de signet en haut à droite de n’importe quelle page que vous ouvrez.

Ouvrez n’importe quel article du flux Discover de l’application Google, que ce soit à l’intérieur de l’application ou dans le volet gauche du Pixel Launcher (et d’autres lanceurs compatibles), puis recherchez la même icône de signet en haut à droite.

Lancez une recherche à partir du widget Google ou dans l’application Google, appuyez sur n’importe quelle page, puis recherchez à nouveau l’icône de signet en haut à droite. (Remarque: celui-ci est erratique et peut parfois charger la page sans le signet et partager des icônes en haut à droite. Cela ne fonctionne pas pour moi, mais d’autres membres de l’équipe Android Police l’ont.)

Dans la recherche Google Images, que ce soit dans l’application Google ou dans Chrome, recherchez l’icône de signet en haut à droite.

Dans Google Maps, ouvrez un lieu, appuyez sur la grande icône ronde Enregistrer, puis choisissez la collection de votre choix.

La gauche: Ajoutez des signets à partir des suggestions “En savoir plus”. Milieu: Ou à partir de pages Web ouvertes via l’application Google. Droite: Ou à partir de la recherche Google Images.

Depuis votre ordinateur, vous ne pouvez ajouter des éléments à vos collections que lorsque vous utilisez Google Maps ou les sites Web de Google Images. Malheureusement, vous ne pouvez pas ajouter de pages Web aux favoris. Il y avait une extension officielle “Enregistrer sur Google”, mais Google étant Google, il a tué en 2018. Eyeroll.

Il convient également de noter que la recherche et l’ouverture d’une page dans Chrome, que ce soit sur un mobile ou un ordinateur de bureau, ne permettent pas à cette icône de signet particulière d’apparaître – vous obtenez à la place les signets intégrés de Chrome. C’est une chose complètement différente, et celles-ci ne peuvent pas être partagées, comme mentionné dans l’introduction.

Comment modifier des collections partagées

Après avoir créé et partagé une collection, vous pouvez appuyer sur le bouton de débordement (trois points en haut à droite) pour:

Modifier – renommer et ajouter une description

Sélectionner – éléments à sélection multiple pour les supprimer de la liste ou les déplacer vers un autre

Supprimer – supprimez complètement la liste de votre compte et celle d’un autre collaborateur

La gauche: Modification d’une collection. Milieu: Sélection multiple pour déplacer ou supprimer. Droite: Avertissement de suppression.

Les collaborateurs qui ne sont pas les propriétaires originaux de la liste peuvent uniquement déplacer, supprimer et ajouter des éléments, ainsi que quitter la liste. Ils ne peuvent pas modifier son nom, activer / désactiver le partage, copier à nouveau les liens (mais ils peuvent envoyer le lien qu’ils ont reçu de vous à quelqu’un d’autre, méfiez-vous de cela) ou le supprimer.

Comment accéder aux collections sur le Web et sur mobile

Sur le Web, rendez-vous sur google.com/save pour voir toutes vos collections. Cependant, les options sont encore limitées; vous ne pouvez pas ajouter d’éléments en collant leurs URL, et le partage déclenche toujours le lien en lecture seule et non celui du collaborateur.

Interface Web des collections Google.

Sur votre téléphone, vous pouvez accéder aux collections à partir de l’onglet dédié de l’application Google, ou en allant sur google.com sur votre navigateur mobile, en appuyant sur l’icône de menu (trois lignes horizontales) en haut à gauche et en choisissant Collections dans le menu qui glisse.

Partage de signets, pour le meilleur ou pour le pire

Mon mari et moi avons un calendrier Google partagé pour les événements auxquels nous devons tous les deux assister, Conserver les listes de courses et autres notes diverses, Dossiers Drive pour toutes sortes de documents et feuilles de calcul, Bibliothèques de photos et albums pour éviter d’envoyer chaque photo que nous prenons, Listes de cartes pour des endroits que nous voulons visiter ensemble, et nous avons même partagé des achats sur le Play Store grâce à Family Link. Ce que nous n’avions pas jusqu’à présent, c’était un moyen facile de partager un dossier de signets et de liens.

Que nous recherchions des destinations de voyage, recherchons un nouvel appareil ou achetions, enregistrions des recettes que nous aimons, gardons un œil sur des manuels et des tutoriels en ligne utiles, ou sur tout autre type de choses que nous pourrions avoir besoin de faire en ligne ensemble, nous devions tous deux être libres en même temps, asseyez-vous les uns à côté des autres et regardez le même écran, ou faites nos recherches séparément mais envoyez les liens un par un. À cette époque où les gens peuvent éditer en direct une feuille de calcul à distance ensemble, cela ressemblait à une omission stupide.

C’est pourquoi je suis très excité d’avoir enfin une façon native de partager des signets sur Android. Il est même amélioré par le fait qu’une collection peut contenir des pages Web, mais aussi des images et des emplacements de cartes.

Cependant, ces collections sont toujours distinctes des favoris Chrome. Deux façons de faire la même chose, c’est la devise de Google, n’est-ce pas? La collaboration à leur sujet n’est pas encore bien pensée: les propriétaires ne peuvent pas expulser un utilisateur et garder les autres, différents collaborateurs ne sont pas informés des modifications apportées par d’autres, et toute personne disposant du lien peut rejoindre. Plus important encore, l’ajout à ces collections est toujours alambiqué sur mobile et très limité sur les ordinateurs de bureau.

Google affirme que la nouvelle interface Collections avec des suggestions de collections et de collaboration est disponible dans le monde entier. Nous avons vérifié que c’est effectivement le cas pour la collaboration entre plusieurs pays, utilisateurs et comptes, mais certains de nos comptes ne l’ont pas même s’ils sont sur le même appareil. Il se déploie donc probablement lentement via un commutateur côté serveur. Les collections suggérées ne se sont pas encore présentées pour nous.

Image: Ivan Prole sur FreeImages