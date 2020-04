Google vous permettra d’insérer plus facilement des emojis

Au cours des dernières heures, une nouvelle version s’est répandue Google Keyboard Beta, également connu sous le nom de GBoard, qui ajouterait quelques nouveautés, notamment esthétiques. C’est la version 9.3 pour être précis.

Ce dernier ne présente aucune nouvelle évidente, mais en fouillant dans le code, des collègues de 9to5Google ont remarqué certains travaux en cours. Voyons ce que c’est.

Google vous facilitera l’insertion d’emojis

Nous pourrons bientôt voir un “barre d’emoji“, Peuplé de ce que Google considère comme” vos emojis préférés “. Ces derniers devraient se différencier à la fois des suggestions du texte et de l’écran avec tous les emojis et apparaître au-dessus des touches même si on ne sait pas encore à quoi il ressemblera et à quoi il pourrait servir. L’analyse APK a également mis en évidence la possibilité future d’ajuster davantage l’apparence du clavier lui-même.

Déjà maintenant, il est possible de choisir parmi de nombreux thèmes et couleurs, mais à la fin du travail, nous pouvons également opter pour un thème de la lumière, incolore également dans le bouton d’envoi. Dans ce dernier cas, l’arrière-plan sera légèrement plus sombre, mais les boutons deviendront plus arrondis. C’est pour donner un résultat avec plus de contraste.

Les nouvelles, comme prévu précédemment, ils ne sont pas visibles, même pour les utilisateurs qui sont sur le canal bêtapar conséquent, nous vous informerons sûrement dès que nous les verrons également atterrir dans la version stable de l’application. Si vous n’avez pas encore essayé le clavier Google, vous pouvez le télécharger à partir du Play Store, puis vous abonner à la chaîne bêta à ce lien. Nous vous tiendrons au courant des prochaines semaines.