Google Wear OS commence à envoyer des rappels de lavage des mains

Wear OS, le système d’exploitation de Google pour les montres intelligentes et les appareils portables, a commencé à envoyer des rappels réguliers demandant aux utilisateurs de se laver les mains dans ce qui semble faire partie des efforts de l’entreprise pour mettre l’accent sur une bonne hygiène comme moyen de limiter la pandémie de Covid-19 à travers le monde. .

Ces rappels, qui sont survenus à la suite de la nouvelle mise à jour v5 4.0 de Google Clock pour les montres intelligentes qui fonctionnent sur la plate-forme portable de Google, demandent aux utilisateurs de se laver les mains à intervalles réguliers et leur permettent de définir une minuterie qui donne un prélude de trois secondes pour démarrer l’eau courante et encore 40 secondes pour se laver les mains.

Il s’agit de la deuxième initiative de Google sur le front de Covid-19 après un partenariat avec Apple pour permettre le suivi des contacts des infections à coronavirus. Les directives publiées par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) demandent aux gens de se laver les mains pendant au moins 20 secondes ou aussi longtemps qu’il faut pour chanter «Joyeux anniversaire» deux fois, ce qui donne lieu à plusieurs applications Web, dont une qui indique aux utilisateurs célébrités, ils devraient le chanter en se lavant les mains.

Les rappels Wear OS sont définis sur trois heures, ce qui signifie que les utilisateurs peuvent se faire entendre régulièrement bien qu’il existe une option pour les désactiver en appuyant sur la notification et en les désactivant.

Bien sûr, pas trop de gens là-bas pourraient bénéficier de l’altruisme de Google, étant donné que le Wear OS a perdu du terrain par rapport à Apple et Samsung, mais avec leur acquisition de Fitbit en novembre dernier, la société pourrait envisager un renouveau dans son fortunes au cours des prochains mois.

Ayant déjà contribué à un certain nombre de causes autour de la pandémie de Covid-19, notamment un partenariat avec l’OMS pour des mises à jour en direct, une étagère de nouvelles sur YouTube, un site Web spécifique à l’Inde avec une carte de la nourriture et des abris et des emplacements de magasins locaux sur son application de paiement, cela pourrait être la façon dont Google insuffle à ses consciences un aperçu de ses appareils portables.

Dans quelle mesure l’alerte de lavage des mains aiderait-elle et où elle pourrait devenir une intrusion est quelque chose que les utilisateurs décideraient après l’avoir utilisée pendant quelques jours de plus pendant le verrouillage actuel.