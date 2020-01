Goop Lab: les choses les plus étranges de l’émission Netflix de Gwyneth Paltrow

Des médiums psychiques à la guérison énergétique et aux champignons hallucinogènes, il y a pas mal de choses étranges dans Netflix Le Goop Lab. La nouvelle série a eu sa première saison en janvier 2019, avec six épisodes qui plongent dans des traitements et des remèdes supposés qui sont en fait profondément enracinés dans la pseudoscience.

Netflix avait établi un partenariat avec Gwyneth Paltrow pour livrer une série qui présente sa marque de style de vie Goop – en particulier, les produits et traitements étranges que son site Web propose aux clients riches et curieux – au grand public. Après tout, c’est l’entreprise qui prêche les avantages des lavements au café, de la vapeur vaginale et de la marche sans chaussures afin que vous puissiez absorber l’énergie de la terre à travers la plante des pieds.

L’annonce de la collaboration de Goop avec Netflix pour The Goop Lab nous a amenés à nous demander combien de choses plus étranges pouvaient obtenir. Curieusement, le spectacle est assez moelleux par rapport aux normes habituelles de Goop, mais cela ne signifie pas qu’il est moins fou! Nous examinons les choses les plus étranges que vous verrez dans The Goop Lab.

Pour commencer, le premier épisode présente au personnel de Goop et à son public la pratique de la thérapie via l’ingestion de champignons hallucinogènes. L’équipe s’envole pour la Jamaïque, où de telles drogues ne sont pas illégales, et boivent du thé qui les fait tous allonger par terre, en riant hystériquement avant de tomber dans des sanglots alors qu’elles revisitent des périodes traumatisantes de leur vie. Il y a une certaine science derrière l’utilisation des hallucinogènes pour des avantages contrôlés pour la santé mentale et physique, donc ce n’est pas la chose la plus folle pour le Goop Lab. Pourtant, l’image de toutes ces personnes incarnant le cliché le plus pur de se faire lapider a sa valeur de divertissement.

Le gourou controversé Wim Hof ​​est au centre de l’épisode 2, prêchant sa philosophie selon laquelle ses techniques de respiration et sa thérapie par le froid peuvent aider avec toutes sortes de maladies et de problèmes mentaux. Bien que la série néglige le nombre de décès liés à cette méthode et les affirmations plus extravagantes que Hof fait au sujet de son travail sur son site Web (y compris que ses techniques peuvent être utilisées pour traiter la sclérose en plaques et la maladie de Parkinson), elle donne un temps d’antenne complet à ses pièces de théâtre.

Hof agit comme un musicien folk-rock surexcité la plupart du temps, et le zénith de ses bouffonneries loufoques vient quand il dirige l’équipe Goop dans une session de yoga en plein air avec au moins un pied de neige sur le sol, le tout pendant que les femmes sont dans leurs bikinis les plus rares. C’est certainement une image frappante, bien qu’il soit difficile de secouer votre scepticisme à propos de ce processus lorsque les femmes ont toutes l’air glaciales et misérables tout en insistant sur le fait qu’elles se sentent revigorées par cet exploit d’endurance.

Peut-être que la chose la plus grande et la plus irrationnelle que le Goop Lab ait faite à travers ses six épisodes est de montrer beaucoup de vulves. L’épisode 3 plonge dans le thème du bien-être sexuel et du plaisir féminin déstigmatisant. C’est en fait l’épisode le plus intéressant et véritablement radical de la série, car les tactiques habituelles de Goop sur l’huile de serpent sont à l’arrière-plan en écoutant l’expert du sexe Betty Dodson donner des conseils sur des questions telles que les orgasmes. En plus de montrer qu’une femme a un orgasme complet, The Goop Lab offre aux téléspectateurs un regard direct sur les différentes formes, formes et couleurs de la vulve humaine. Il est extrêmement rare de voir de telles choses dans le divertissement en dehors du porno, sans parler de Netflix, et cela contribue grandement à lutter contre la façon dont le corps et les désirs des femmes sont méprisés et rendus honteux par la société.

Dans l’épisode 4, Paltrow et son équipe entreprennent des changements de régime et de nouveaux traitements de beauté pour voir s’ils peuvent ralentir leur processus de vieillissement interne. Parallèlement à une période de jeûne intermittent dans le cadre d’un régime de nettoyage supposé qui ne contient que 500 à 800 calories de nourriture par jour, Paltrow subit un traitement surnommé morbide le Vampire Facial. Cette thérapie de beauté infâme a été essayée par diverses célébrités majeures, y compris Kim Kardashian, qui y a réagi très négativement et a admis qu’elle regrette de l’avoir essayée. Le soin du visage consiste à retirer le propre sang du patient, qui est ensuite séparé du plasma et réinjecté dans son visage. Les avis médicaux ne sont pas exactement unis sur la question de savoir si ce traitement offre vraiment les bienfaits anti-âge qu’il englobe. Une clinique du Nouveau-Mexique offrant le soin du visage aux vampires a également récemment fait face à une crise d’infection par le VIH grâce au traitement. Le Goop Lab semble montrer le traitement plus pour la valeur de nouveauté de son nom que pour tous les avantages possibles, car Paltrow ne semble pas différent après l’avoir reçu.

L’épisode 5 de Goop Lab est dédié à la pratique qui soulève profondément les sourcils de la guérison énergétique. Le guérisseur d’énergie John Amaral montre la plupart du temps en agitant ses mains sur le corps des gens sans les toucher, affirmant que ce processus peut aider à éliminer la douleur physique et émotionnelle des gens. La danseuse Julianne Hough apparaît au hasard en tant que star invitée et passionnée de guérison énergétique, et le public la regarde gémir et se contorsionner comme Linda Blair de The Exorcist au cours de ce processus intensément bouclé.

Le Goop Lab continue d’insister sur le fait qu’il ne fait que poser des questions et offrir aux téléspectateurs un aperçu de quelque chose de nouveau, mais il est clair à partir d’épisodes comme celui-ci qu’ils croient aveuglément à des idées profondément discutables et ne repoussent jamais les affirmations farfelues. Aucune mention n’est faite de l’effet placebo, qui est largement considéré comme l’une des forces les plus actives dans ces «guérisons». Les placebos présentent certains avantages pour aider les gens à se détendre et à surmonter leur anxiété, mais ce n’est pas un remède et ne doit pas être positionné comme tel.

Au dernier épisode de la saison, Le Goop Lab a complètement abandonné les prétentions d’un vague scepticisme et plonge tête la première dans le véritable looping en proposant des médiums psychiques comme nouveau traitement curatif. Laura Lynne Jackson, un médium psychique auto-décrit, propose des lectures au personnel de Goop. Toute tentative que le spectacle a faite pour être informative passe par la fenêtre avec cette manipulation évidente, et l’implication du spectacle que les lectures psychiques, qui sont essentiellement des lectures froides que tout penseur critique peut faire, sont équivalentes en termes de validité scientifique et médicale aux techniques de respiration profonde. profondément dangereux.

C’est aussi manipulateur lorsque le dit «psychique» prétend qu’il a des liens avec les proches des personnes décédées. L’efficacité d’une telle activité soi-disant psychique est enracinée dans l’effet Barnum, où les gens sont susceptibles de croire que les descriptions les plus générales (“Hmm, je sens une lettre … A?”) S’appliquent spécifiquement à eux. Le divertissement avec cet épisode vient du seul sceptique du personnel de Goop qui accompagne la lecture et n’accepte rien de tout cela. Ils sont le véritable héros de cette série.

