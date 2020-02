Gorilla Grodd a un plan secret de force de vitesse

Gorilla Grodd pourrait avoir un plan secret et diabolique Le flash cela pourrait impliquer la Speed ​​Force. Le dernier épisode de la série CW a présenté une équipe amusante entre Gorilla Grodd et Barry Allen (Grant Gustin) qui a ouvert la porte à Grodd pour tourner une nouvelle feuille. Une nouvelle théorie des fans spécule qu’une récente bande dessinée Flash pourrait inspirer le prochain arc de l’histoire de Gorilla Grodd (h / t Reddit).

Gorilla Grodd a la réputation dans DC Comics d’être l’un des plus grands méchants de Flash. Il a rejoint l’Arrowverse dans la saison 1 en tant que gorille qui a acquis des pouvoirs psychiques et un intellect avancé grâce à l’accélérateur de particules. Grodd s’est avéré être tout à fait l’adversaire de Team Flash, mais a finalement été vaincu. Il est revenu dans la saison 2 et a tenté de forcer Caitlin (Danielle Panabaker), un personnage avec qui il avait déjà partagé une connexion étroite, à créer des gorilles plus intelligents, mais a été trompé par Team Flash et envoyé à Gorilla City sur Terre-2.

Grodd a fait quelques apparitions supplémentaires dans Arrowverse, y compris une aventure dans le temps pour la guerre du Vietnam dans Legends of Tomorrow saison 2, une invasion de gorilles sensibles dans The Flash saison 3 et un affrontement épique des titans avec King Shark dans la saison 5 Sa bataille avec le roi Shark s’est terminée avec le fait que Grodd soit mis dans le coma par ARGUS C’était la dernière fois que Grodd était utilisé avant la crise. Grodd est finalement revenu dans la seconde moitié de The Flash season 6. La dernière apparition de Grodd a fait allusion à un virage héroïque pour le méchant préféré des fans, mais les choses peuvent ne pas être ce qu’elles semblent être – et elles le sont rarement quand Gorilla Grodd est concerné.

Gorilla Grodd a temporairement gagné la Force de vitesse

Dans The Flash saison 6, épisode 13, intitulé “Grodd Friended Me”, Barry se retrouve piégé dans un endroit appelé “mind-scape” avec Grodd. Le monde ressemble à S.T.A.R. Labs avant la saison 1. Pour la plupart, Grodd communique avec Barry en lui apparaissant comme Caitlin, Joe (Jesse L. Martin) et Harrison Wells (Tom Cavanagh). Il est expliqué que le mental est la façon dont A.R.G.U.S maintient Grodd dans son coma. Le gardien de l’esprit est Solovar, un singe guerrier rencontré dans la saison 3. Grodd demande à Barry de l’aider à sortir, mais Barry refuse initialement d’intervenir, croyant que Grodd ne changera jamais. Grodd tente de convaincre Barry que grâce à la crise, il n’est plus le même qu’avant.

Barry essaie de vaincre Solovar par ses propres moyens mais échoue. Il accepte de faire équipe avec Gorilla Grodd, qui aboutit à la fusion des deux en un seul. Pour la première fois, Grodd est capable de comprendre ce que signifie posséder la Speed ​​Force. Au début, Grodd est impressionné par ses nouvelles capacités. Grâce à ses nouveaux pouvoirs de speedster, Grodd s’engage dans une bataille intense avec Solovar. Le combat se termine avec Grodd (et Barry) s’échappant du mental. Les esprits de Barry et de Grodd étaient séparés, et après le réveil, il a été convenu que Grodd pouvait quitter A.R.G.U.S., bien qu’à certaines conditions. ARGUS. surveille de près Grodd grâce à une micropuce intégrée dans son corps.

Gorilla Grodd pourrait avoir un plan secret pour vaincre le flash

Bien que Barry doute de la sincérité de Gorilla Grodd pour la majeure partie de l’épisode, “Grodd Friended Me” conclut avec Barry sur un ton plus optimiste quant à l’avenir de Grodd. Barry dit qu’il croit que Grodd voulait dire ce qu’il a dit, mais ce ne serait pas la première fois que Grodd a réussi à tromper Team Flash en lui faisant croire qu’il pouvait lui faire confiance. Dans la saison 3, Team Flash a découvert que Solovar allait diriger l’armée de gorilles de la Terre-2 dans une attaque contre Central City, mais Grodd était prêt à les aider à l’arrêter. Grodd voulait que Barry vaince Solovar, afin que Grodd puisse devenir gentil et empêcher l’attaque. Grodd a affirmé qu’il se souciait toujours de Central City, considérant que c’était sa maison à un moment donné. Il s’est avéré que Grodd avait toujours prévu qu’il commence une guerre avec les humains. Leur véritable ennemi n’a jamais été Solovar.

Cet épisode a montré à quel point Grodd pouvait être manipulateur. Il est possible que Grodd – étant un méchant d’une intelligence remarquable – savait ce qui se passerait s’il attirait Barry dans le paysage mental. Dans de récentes bandes dessinées Flash, Grodd a découvert qu’il mourait d’une maladie et a élaboré un plan pour voler la Speed ​​Force à Barry tout en agissant en tant que chef du Black Hole (un groupe terroriste que la série utilise actuellement). Un appareil avancé d’une certaine sorte a pu effectuer le transfert. Pourrait avoir la Force de vitesse ce que Grodd a toujours voulu? Depuis que leur connexion a été rompue, il ne devrait plus y avoir accès, mais il se pourrait que Grodd ait une meilleure compréhension de la Speed ​​Force que quiconque ne l’attend. Le synopsis officiel du prochain épisode de The Flash révèle qu’il y a un problème avec la Speed ​​Force. La promo montre Wally (Keiynan Lonsdale) suggérant que Barry est la cause de tout cela. Se pourrait-il que Barry ait commis une grave erreur en fusionnant avec Grodd? Barry a peut-être inconsciemment établi un lien entre Grodd et la Speed ​​Force qui peut être déclenché à nouveau à un moment donné dans le futur.

Gorilla Grodd deviendra-t-il enfin bon (ou restera-t-il un méchant)?

“Crisis on Infinite Earths” a ébranlé Arrowverse en apportant des changements majeurs à ses personnages, et jusqu’à présent, les méchants de Flash ont été à la réception de plusieurs d’entre eux. Il n’est pas impossible que Grodd dise la vérité sur la crise qui le change, mais il est également possible que Grodd ait menti. Le Flash pourrait conduire à une autre trahison de Grodd ou à une torsion qui le relie au Black Hole, mais l’un ou l’autre scénario risquerait de faire en sorte que l’histoire ressemble trop à une répétition de ce qu’il leur a fait dans la saison 3 avec Solovar .

L’Arrowverse a déjà utilisé Grodd comme un méchant pour plusieurs épisodes, il pourrait donc être plus intéressant de voir The Flash toy avec l’idée de Grodd comme un héros à la place. Un personnage aussi profond et unique que Gorilla Grodd unissant ses forces à Team Flash pourrait créer un arc narratif captivant dans la saison 6, ou peut-être dans la saison 7. Quoi Le flash prévoit en fait de faire avec Gorilla Grodd, cependant, reste en l’air, et on ne sait pas quand il réapparaîtra.

