Grâce à COVID-19, Google Maps sélectionne les restaurants pour vous

Malgré le coronavirus, Google Maps continue de repenser les façons d’être utiles aux citoyens pendant qu’ils restent en quarantaine et ne vont pratiquement nulle part. Et c’est que les applications mobiles de Google Maps reçoivent une fonction avec laquelle nous pouvons facilement détecter quels restaurants sont encore ouverts pendant la quarantaine.

Maintenant, de la même manière que vous accédiez rapidement au lieu de travail ou recherchiez des restaurants ou des cafés, vous pouvez sélectionner deux nouvelles options activées aujourd’hui: «À emporter» et «À la maison».

Cliquer sur ces nouveaux boutons équivalent à effectuer des recherches identiques, mais il est plus intuitif et il est beaucoup plus facile de découvrir qu’il est désormais également catalogué par ces informations.

De cette façon, nous pouvons sélectionner le restaurants qui, étant proche de notre position, continuer à passer des commandes, à collecter et à renvoyer chez soi.

Comme d’habitude via Google Maps, le service nous informe de la horaires d’ouverture des établissements qui répondent aux critères de recherche, ainsi que votre numéro de téléphone et même votre site Web s’il est disponible.

Comme d’habitude lorsque Google applique des mises à jour à ses services, celles-ci sont disponibles de manière progressive. C’est pourquoi ce n’est qu’une question de temps avant que cette nouvelle fonctionnalité n’apparaisse sur votre appareil. Si quelque chose que vous pouvez faire est de vérifier sur Google Play ou sur l’App Store que vous avez le dernière version disponible de l’application de cartes de Google.

Il est intéressant de voir comment Google continue de penser à des moyens de mettre à jour ses services afin qu’ils fournissent un service utile à la population. Récemment, les principaux assistants vocaux ont été mis à jour pour fournir des informations sur les symptômes de la maladie COVID-19, y compris Google Assistant.

Vendredi dernier, Google a publié une série de rapports liés à la mobilité dans plus d’une centaine de pays dans lesquels il opère. Ces rapports comprennent impact du coronavirus sur l’activité sur différents types de commerce, ainsi que sur leur trajet domicile-travail.

Google obtient ces informations via l’historique des positions, activé par défaut lorsque nous utilisons le service, de manière similaire à la manière dont il effectue suivi de l’afflux de clients à une certaine entreprise en fonction de l’heure de la journée.

