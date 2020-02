Grâce à un appareil, Google localise également les clés

Combien de fois avons-nous perdu le téléphone et utilisé le Système de localisation de Google pour le trouver? Et combien de ces fois aurions-nous aimé qu’une telle méthode soit également applicable à d’autres objets qui nous appartiennent et que nous avons tendance à perdre à temps? C’est enfin possible grâce à l’interaction de Google avec un appareil GPS applicable même sur de petits objets!

Comment cet appareil est-il fabriqué sur ce qui est applicable

Nous parlons un appareil créé par Tile, une société d’électronique américaine qui s’occupe de créer petits appareils qui peuvent aider les utilisateurs à trouver leurs objets: clés, sacs à dos, portefeuilles et autres articles. Les dispositifs de tuile ont récemment été adaptés à différentes formes, conçus pour s’adapter à autant d’objets que possible.

Mais comment fonctionnent ces objets? Ce sont essentiellement des dieux Appareils Bluetooth pouvant être connectés à notre assistant Google. Il est très simple de les utiliser, il suffira de demander à Google avec la commande vocale de localiser les objets que l’on ne trouve pas. Mais en pratique, combien d’objets en notre possession sont adaptables ces petits appareils confortables? En fait à tous ceux que nous désirons. Ces tuiles en effet existent sous différentes formes: l’un d’eux est une sorte de carte de crédit et s’insère donc facilement à l’intérieur du portefeuille ou du sac à main, voire à l’intérieur d’une poche de sac à dos. Cependant, nous avons également de petits boutons adhésifs que nous pouvons attacher à des ordinateurs, des télécommandes, des objets non électroniques que nous ne voulons pas perdre de vue, et surtout aux clés de la maison ou de la voiture que bien souvent on ne trouve pas. Il suffira de demander à Google de trouver cet objet, qui immédiatement jouera l’appareil connecté. S’il était à proximité il suffira de l’atteindre grâce au son, sinon il suffira de le localiser sur la carte et d’aller le récupérer là où nous l’avons laissé.