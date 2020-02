Grace & Frankie: 5 fois Grace était le pire (& 5 fois Frankie Was)

Grace et Frankie sont l’un des meilleurs duos BFF à la télévision. Ils sont un brillant exemple de femmes qui vivent leur meilleure vie malgré leur âge et leur situation. Les deux femmes indépendantes pensaient que tout était fini après le départ de leur mari, mais ce qu’elles ont vite découvert, c’est que leur vie ne faisait que commencer.

Tout au long des six saisons de la série Netflix (la saison 7 devrait arriver sur Netflix en 2021), nous avons vu Grace et Frankie créer des entreprises, autonomiser les femmes et trouver l’amour. Mais nous les avons également vus se faire des choses assez minables entre eux et avec leurs familles respectives. Continuez à faire défiler pour voir certaines des pires choses que ces femmes ont faites dans Grace & Frankie.

10 GRACE: INSULTE UNE JEUNE FEMME À UN ÉVÉNEMENT CARITATIF

Ce n’est un secret pour personne que Grace a un complexe avec l’âge. Elle ment depuis son âge réel depuis des années et méprise le fait que son mari Nick est plus jeune qu’elle parce qu’elle pense que les gens jugent leur relation.

En raison de ses propres insécurités, Grace s’est moquée d’une jeune femme qu’elle a rencontrée lors d’un événement caritatif simplement parce qu’elle était jeune et mariée à un homme plus âgé. Elle l’a qualifiée de “femme de trophée idiote” et a qualifié son idée d’entreprise de “stupide”. Malheureusement, la jeune femme a entendu les mots durs de Grace et les deux ont eu une conversation maladroite par la suite.

9 FRANKIE: SE PERMET DE DEVENIR LÉGALEMENT MORT

Après que Frankie ait endommagé sa carte bancaire, elle se rend à la banque pour la régler. Mais au lieu de repartir avec une nouvelle carte, elle apprend qu’elle est en fait légalement morte. En fait, elle a menti au bureau de poste et a prétendu qu’elle était l’enfant de Frankie Bergstein parce que Frankie était décédée. De là, le bureau de poste a notifié légalement le département de la sécurité sociale et a déclaré Frankie mort. Aussi stupide qu’un gâchis que ce soit, la «mort» de Frankie a causé une énorme perturbation dans la vie de Grace – et même de Sol -. Frankie ne pouvait pas conduire ni utiliser sa carte bancaire, et quand elle est émue, tout l’enfer se déchaîne.

8 GRACE: SE FIERT D’ÊTRE UNE MAUVAISE MAMAN

L’ensemble “Je suis une mauvaise maman” schtick a suivi son cours pour Grace. Pendant six saisons, il est apparu que Grace n’est pas une personne “enfantine”. Il est honnêtement surprenant qu’elle ait même eu des enfants.

Elle ne passe pas de temps avec ses petits-enfants (elle ne se souvient pas non plus de leurs noms), elle dit à Frankie qu’elle déteste les enfants après avoir été forcée de s’asseoir à la table des enfants au mariage de Bud, et elle s’est présentée ivre de la remise des diplômes de Mallory et Brianna. C’était drôle au début mais après cinq ans, c’est juste un peu triste.

7 FRANKIE: OUBLIE QU’ELLE A REÇU L’INVITATION DE SOL ET ROBERT’S WEDDING

Pour être juste, Frankie a été dévastée lorsque son âme soeur Sol l’a quittée pour son partenaire commercial. Il était difficile pour elle de maintenir une amitié avec une personne qu’elle aimait et avec laquelle elle voulait vieillir. Et après que Robert et Sol ont annoncé qu’ils voulaient se marier, Frankie est devenu un peu troublé. Tellement troublée, en fait, qu’elle a fait une grosse affaire de ne pas être invitée à leur mariage. L’absence de son invitation a créé un énorme argument entre Sol et Robert, mais il s’est avéré que Frankie a reçu l’invitation ⁠ – elle l’a juste jetée dans sa pile de papier d’art.

6 GRACE: TRAITE FRANKIE PAUVREMENT EN RAISON DE SES VIEUX AMIS

Dans la deuxième saison de Grace et Frankie, les deux femmes s’habituent toujours l’une à l’autre. Ils ont appris à s’aimer, mais il y a encore des différences drastiques entre les deux. Néanmoins, nous voyons toujours l’ancienne personnalité de Grace sortir – en particulier dans “The Test”.

Cet épisode était la première fois que Grace allait se réunir avec son ancien groupe de filles depuis le divorce. Et en tant que groupe de filles méchantes, elles ont jugé Frankie et son mode de vie, ce qui a influencé Grace à se comporter de la même manière. Heureusement, elle a réalisé ses actes répréhensibles à la fin de l’épisode, mais Frankie méritait mieux que son amie.

5 FRANKIE: DES PARCS DANS UNE ZONE DE REMORQUAGE

Frankie est dans son propre monde la plupart du temps, ce qui est attachant et généralement inspirant. Mais il y a des moments où son besoin d’être libre-penseur l’emporte. Après quelques jours difficiles, Grace et Frankie décident de sortir pour une nuit en ville dans “The Bachelor Party”. Mais comme la nuit diminuait, Frankie a réalisé que tout autour d’elle changeait pour le pire (comme son ancien bar préféré). Lorsque les femmes ont quitté le bar, Frankie se rend compte que sa voiture a été remorquée. Elle s’est garée dans une zone de remorquage, créant un autre obstacle auquel les femmes ont dû faire face au milieu de la nuit.

4 GRACE: FAIT CONSTAMMENT L’ÂGE UN PROBLÈME

Comme nous l’avons déjà mentionné, Grace a 80 ans et déteste ce fait. Elle n’a pas 80 ans, elle n’a pas 80 ans et elle aime le rappeler aux gens. Cependant, elle se retrouve constamment dans des situations où l’âge devient un problème.

Grace ne veut pas faire face au fait qu’elle est une femme plus âgée et que son corps a besoin d’aide. Elle n’a jamais demandé de l’aide lorsqu’elle a subi une arthroplastie de la hanche, lorsque son arthrite s’est manifestée ou lorsque ses genoux ont fléchi. Au lieu de cela, elle se met dans ces scénarios compromettants qui auraient totalement pu être évités si elle était juste honnête. La conversation sur l’âge est également un énorme fossé dans sa relation avec Nick.

3 FRANKIE: MORTIFIE BRIANNA DANS LEUR RÉUNION D’AFFAIRES

Personne n’était plus excité que Frankie que son lubrifiant naturel allait être vendu dans les magasins du monde entier sous la marque Say Grace. Bien sûr, elle voulait 9 millions de dollars pour sa recette, mais ce qui importait, c’est que les femmes du monde entier pouvaient acheter un lubrifiant abordable et sain pour elles. Mais après avoir découvert que Brianna a changé la formule et ajouté de l’huile de palme, Frankie a décidé de se rebeller (même si elle avait déjà signé le contrat). Lors d’une de leurs nombreuses réunions, Frankie a embarrassé Brianna en tirant un coup de performance agressif qui a non seulement ruiné la réunion d’affaires, mais rabaissé Brianna.

2 GRACE: FAIT SENTIR À FRANKIE COMME ELLE N’EST PAS UNE “VRAIE MÈRE” PARCE QU’ELLE A ADOPTÉ SES ENFANTS

L’une des choses les plus blessantes que Grace ait dites à Frankie est probablement qu’elle ne savait pas ce que c’était que d’être mère parce qu’elle n’était jamais enceinte. Frankie et Sol ont dû adopter leurs garçons après avoir eu des problèmes de conception, ce qui pesait lourdement sur le cœur de Frankie dans “The Elevator”. Entendre Grace dire quelque chose de si froid et de vil a réduit Frankie en larmes. Pour aggraver les choses, Grace ne réalisait même pas ce qu’elle disait était horrible.

1 FRANKIE: FAIT FOI À LA FRONTIÈRE MEXICAINE

Frankie était ravie de devenir grand-mère et de voir le cycle magique de la vie à travers les yeux de sa belle-fille et de son fils. Mais quand elle a eu la chance de garder la petite Faith, Frankie a laissé sa curiosité l’emporter. Avec un téléphone mort et aucune idée de l’endroit où elle se trouvait, elle a accidentellement conduit jusqu’à la frontière mexicaine. Pendant tout ce temps, Bud n’avait aucune idée de l’endroit où sa mère ou sa fille avait disparu, ce qui l’inquiétait visiblement. Cette petite mésaventure a créé tout un problème dans la relation de Frankie et Bud.

