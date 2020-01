Granblue Fantasy Versus obtient une date de sortie occidentale, à venir en mars pour PS4

Granblue Fantasy Versus, l’adaptation de jeu de combat de la franchise mobile RPG Granblue Fantasy, sera lancée au Japon très bientôt – le 6 février 2020 – mais elle se dirigera vers l’ouest peu de temps après. L’éditeur Xseed a annoncé que le jeu allait être lancé le 3 mars 2020 en Amérique du Nord. Ce sera également la première version officielle d’un jeu Granblue en Occident.

Le combattant exclusif à PlayStation 4 provient du développeur Arc System Works, qui est bien connu pour sa longue histoire de fabrication de grandes séries de jeux de combat comme Guilty Gear et BlazBlue. Les fans de Granblue devraient également noter qu’ArcSys a de bons antécédents en matière d’adaptation de franchises extérieures à des jeux de combat, comme nous l’avons vu avec Persona 4 Arena Ultimax et Dragon Ball FighterZ. L’année dernière, nous avons diffusé Granblue Fantasy Versus pendant sa phase bêta et vous pouvez découvrir le gameplay dans la vidéo ci-dessous.

Granblue Fantasy Versus utilise un style artistique inspiré de l’anime 2.5D similaire vu dans les récents jeux Guilty Gear et utilise des éléments familiers du RPG pour les convertir en mécaniques de jeu de combat. Il y aura également un mode RPG qui propose une histoire et des cinématiques; il jouera également différemment d’un jeu de combat traditionnel, incorporant un gameplay de style bagarreur à défilement latéral 2D.

Au total, 11 personnages devraient faire partie de la liste du jour de lancement, cinq étant prévus comme DLC:

GranKatalinaCharlottaLancelotFerryLowainLadivaPercivalMeteraZetaVaseragaChaos Bringer (DLC) Narmaya (DLC) Soriz (DLC) Djeeta (DLC) Belial (DLC)

Pour en savoir plus sur le jeu, assurez-vous de lire notre aperçu Granblue Fantasy Versus d’Anime Expo 2019, où nous avons également interviewé le directeur créatif Tetsuya Fukuhara. Vous pouvez également regarder la cinématique d’ouverture officielle de Granblue Fantasy Versus qui a été révélée plus tôt ce mois-ci.

