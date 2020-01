Grand Theft Auto 6: comment il devrait prendre en charge le jeu de rôle | .

Une partie de la pertinence continue de Grand Theft Auto 5 si longtemps après sa sortie initiale en 2013 est due à la popularité du jeu de rôle en ligne – quelque chose que Rockstar serait intelligent pour capitaliser Grand Theft Auto 6. Jusqu’à présent, le jeu de rôle Grand Theft Auto est un effort communautaire, alimenté par des mods et des serveurs conçus par des fans. GTA 6 devrait à la fois introduire ses propres systèmes de jeu de rôle par défaut et augmenter les capacités de la communauté à créer ce type de mods.

Le jeu de rôle Grand Theft Auto a pris de l’importance au début de 2019, lorsque plusieurs streamers de renom sur Twitch ont joué à GTA V en gardant à l’esprit le jeu de rôle. Des streamers comme Lirik et Summit1g ont rejoint le serveur RP populaire NoPixel, où les joueurs jouent la vie quotidienne de personnages maquillés, agissant en tant que criminels, médecins, vendeurs et autres rôles modernes. Les escapades RP des streamers ont parfois propulsé GTA 5 au rang de numéro un sur Twitch, battant même Fortnite et Apex Legends. Ces serveurs GTA RP créés par des fans sont activés par des mods comme FiveM, RageMP et NoPixelRP.

Par défaut, cependant, Grand Theft Auto 5 fait peu pour aider les joueurs à créer des serveurs comme celui-ci. Sans installer les mods multijoueurs GTA, les serveurs de Grand Theft Auto 5 sont limités à seulement 32 joueurs, et il n’y a pas d’outils dans le jeu pour assumer des rôles non criminels ou configurer des règles de serveur complexes. Cela signifie que les serveurs officiels ont une portée plutôt limitée et que les joueurs moins avertis en matière de mod (et les joueurs qui possèdent le jeu sur console) ne peuvent pas profiter pleinement de ce mode intéressant, piloté par les fans, dans Grand Theft Auto Online.

Avec les rumeurs de Grand Theft Auto 6 en circulation – et le développement de GTA 6 apparemment confirmé par un rapport fiscal de Rockstar – il est possible que le développeur de la série travaille sur la prochaine itération du composant en ligne de Grand Theft Auto. Afin de capitaliser sur la communauté de jeu de rôle de la série, Grand Theft Auto 6 devrait inclure des systèmes en jeu qui permettent aux joueurs d’établir plus facilement des groupes de jeu de rôle. Cela pourrait inclure la possibilité de définir des règles de serveur adaptées au jeu de rôle, comme la permadeath et des conséquences plus graves pour les crimes, ainsi que la possibilité de participer à des emplois du monde réel comme livreur et officier de police – similaires aux rôles spécialisés de Red Dead Online.

Mais ce dont Grand Theft Auto 6 a vraiment besoin pour développer une communauté de jeu de rôle saine, c’est d’embrasser la créativité des joueurs qui a mis le jeu de rôle de GTA 5 en évidence. Grand Theft Auto 6 a besoin d’outils de création de communauté rationalisés, permettant aux joueurs de créer leur propre contenu dans le jeu comme une alternative aux mods traditionnels traditionnels de manipulation de fichiers. Les joueurs devraient être autorisés à créer des PNJ, des missions, des emplois, etc. et à télécharger ces créations à partir d’autres joueurs. Pour aller de pair avec cela, GTA 6 devrait avoir un système d’installation de mod de type Skyrim, où les joueurs peuvent facilement installer des mods de communauté préférés sur PC et console. Tout cela améliorerait la Grand Theft Auto 6 expérience de jeu de rôle grandement.

