Grand Theft Auto subit des changements majeurs sur Steam

Quiconque joue encore Grand Theft Auto IV et son Épisodes de la ville de la liberté les extensions sur Steam sont attendues pour un changement, car Rockstar a annoncé de nouvelles mises à jour majeures pour les deux titres à l’avenir. Lancé il y a plus de dix ans en 2008, Grand Theft Auto IV de Rockstar a offert aux fans de leur série criminelle une vision plus nuancée et dramatique de la franchise. Alors que certains joueurs n’étaient pas d’accord avec ce virage vers une représentation plus réaliste et sombre de la clandestinité criminelle, la plupart des fans ont salué son histoire engageante et ont été impressionnés par la version plus récente et plus détaillée du jeu de Liberty City.

Tous les changements introduits par GTA IV n’ont pas été applaudis par les fans. Certains, comme la façon dont les voitures se sentaient plus lourdes et maladroites, étaient difficiles à utiliser pour les joueurs de longue date, et le manque de nombreux aspects plus comiques et de type RPG des jeux précédents combinés à un système d’amitié qui a donné naissance à d’innombrables Grand Les mèmes de Theft Auto axés sur le concept de cousins ​​qui vont au bowling ont donné du poids à de nombreux arguments des fans. Cette nouvelle série se déplaçant vers un gameplay plus réaliste porterait ses fruits à long terme, cependant, car le prochain jeu de la série, GTAV, a battu plus de palmarès de ventes que tout autre produit médiatique précédent.

Maintenant, les joueurs qui profitent encore de GTA IV et de ses packs de DLC Episodes From Liberty City sont sur le point de changer, car Rockstar a révélé une nouvelle restructuration de leurs jeux sur la page Steam de GTAIV. Selon l’annonce, Grand Theft Auto IV: Complete Edition remplacera GTAIV et Grand Theft Auto: Episodes de Liberty City le 19 mars 2020. Les fichiers de sauvegarde actuels resteront compatibles avec la nouvelle mise à jour, mais Grand Theft Auto: Complete Edition perdra la prise en charge des jeux pour Windows Live, du multijoueur et des classements. Les utilisateurs actuels de Windows Live devront créer (ou utiliser leur compte Xbox existant) pour continuer à jouer.

De plus, les stations de radio RamJam FM, Self-Actualization FM et Vice FM seront toutes temporairement indisponibles dans Grand Theft Auto: Complete Edition. Heureusement, les joueurs pourront facilement mettre à jour leur jeu vers la nouvelle version en installant ou en mettant simplement à jour leur jeu actuel sur Steam, ou en téléchargeant le contenu DLC supplémentaire. Les joueurs qui possèdent actuellement GTAIV ne regardent qu’une mise à jour de 6 Go, tandis que ceux qui ne possèdent que des épisodes de Liberty City auront besoin de 22 Go d’espace libre pour installer Grand Theft Auto: Complete Edition.

Ce changement semble être une mise à jour gratuite, donc toute personne qui ne possède qu’une seule version de l’histoire de Grand Theft Auto IV semble obtenir les autres sans frais supplémentaires. La perte du multijoueur est certainement préjudiciable aux quelques joueurs qui l’utilisaient encore, mais comme la majorité des fans de la série sont depuis passés à GTA Online via GTAV, il n’est pas surprenant que Rockstar cesse de prendre en charge. Cela fait plus d’une décennie, après tout, et les nouvelles de la prochaine Grand Theft Auto le jeu devrait être au coin de la rue.

