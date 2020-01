grande batterie et écran avec encoche

De nombreuses entreprises du secteur mobile proposent chaque jour de nombreux smartphones appartenant avant tout à la gamme moyenne-basse, comme le géant Samsung ou le désormais connu Xiaomi. En plus de ces sociétés, cependant, la société est présente en Chine Gionee qui a récemment annoncé un nouvel appareil d’entrée de gamme, le nouveau Gionee Steel 5.

Gionee Steel 5: voici les caractéristiques techniques

La conception de ce tout nouvel appareil Gionee se caractérise par la présence d’un Écran LCD IPS avec une diagonale de 6,2 pouces en résolution HD + avec une petite encoche goutte d’eau. À l’intérieur de cette encoche, nous trouvons une caméra frontale de 13 mégapixels. Le design de la couverture arrière est particulier et en phase avec le temps. Ici, en fait, nous trouvons capteurs photographiques placés dans une zone carrée et nous savons que ce sera l’une des plus grandes tendances de cette année après la sortie du dernier iPhone 11 et de Google Pixel 4.

Deux capteurs photographiques sont situés à l’intérieur de cette zone carrée 12 et 2 mégapixels et deux flashLED. Mais la principale caractéristique de cet appareil est la batterie. A bord, en effet, on trouve une grande batterie de 5000 mAh mais malheureusement, il n’y a pas de support pour une charge rapide (la charge est en fait de 10W). Nous ne connaissons pas le nom du processeur, nous savons seulement qu’il s’agit d’un processeur octa core. Pour l’accompagner, cependant, il existe deux coupes de mémoire différentes. Plus précisément, nous avons 4/64 Go et 6/128 Go, extensible via microSD. Cependant, le logiciel est toujours Android 9 Pie avec l’interface personnalisée par la société, l’UI AmigOS.

Pour le moment les prix de vente de ce nouveau n’ont pas encore été communiqués Gionee Steel 5, mais de nouvelles informations apparaîtront dans les prochains jours.