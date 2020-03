grande batterie et SoC MediaTek

Il y a quelques jours, un tout nouveau smartphone honneur a été repéré sur le célèbre portail TENAA et la société l’a enfin présenté sur le marché. Nous parlons du nouveau Honor Play 9A, un smartphone appartenant à la gamme moyenne-basse du marché mais avec quelques fonctionnalités intéressantes.

Honor Play 9A: voici le nouveau niveau d’entrée de Honor

Le nouveau smartphone de la société chinoise se présente avec un design plutôt raffiné et légèrement modifié par rapport au passé. Il reste inchangé par rapport à l’année dernière Honor Play 8A l’avant de l’appareil, car ici aussi on trouve un Écran LCD IPS de 6,3 pouces de diagonale en résolution HD + et avec une encoche centrale. Au lieu de cela, la conception du dos change. La nouvelle entrée de gamme de Honor, en effet, suit les dernières tendances du moment et dispose d’une zone rectangulaire où se trouvent les caméras arrière.

Pour aller plus en détail, la zone rectangulaire sur les maisons de couverture arrière deux capteurs photographiques respectivement de 13 mégapixels avec une ouverture focale de f / 1,8 et de 2 mégapixels pour les prises de vue avec effet de profondeur. Avec les capteurs photographiques, il y a aussi un flashLED, tandis qu’au centre de la couverture arrière, nous trouvons un capteur biométrique physique pour le déverrouillage.

Une autre caractéristique notable de ce smartphone est la présence d’un grand Batterie 5000 mAh. Ce dernier, cependant, n’a qu’une charge rapide de 10 W et il y en a un port de charge microUSB. En tant que processeur, nous avons cette fois un processeur de MediaTek, qui est le SoC MediaTek Helio P35. Enfin, le système d’exploitation est Android 10 avec l’interface utilisateur Magic UI 3.0.1 avec les différents services Huawei à bord, tels que la boutique AppGallery.

Tarifs et disponibilités

Le nouveau Honor Play 9A sera disponible à l’achat en Chine dans les couleurs Noir nuit, Emeraude bleue et Jasper Green au prix d’env. 115 € dans la version 4/64 Go, tandis que la version 4/128 Go sera vendue à un prix d’environ 155 €.