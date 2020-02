Grande ouverture: Toronto ajoute un deuxième Apple Store avec le dernier design

Le prochain Apple Store de Toronto avec le dernier design de vente au détail ouvert aux clients ce matin. Apple Fairview a déménagé dans un espace plus grand et plus lumineux adjacent à son ancien emplacement au CF Fairview Mall. L’ouverture d’un jour bissextile rare survient un peu plus de deux mois après l’ouverture du premier Apple Store contemporain au Toronto Eaton Centre.

Pour les clients qui n’ont pas encore visité un magasin repensé, la nouvelle Apple Fairview est une excellente occasion de vivre une session Today at Apple plus immersive. Le nouveau forum et le mur vidéo du magasin offrent plus de place à la créativité.

Pour les habitants qui ont visité la grande réouverture du Apple Eaton Centre en décembre dernier, le nouvel espace Fairview ressemblera à une version plus confortable du même design, jusqu’aux portes avant pivotantes. Apple Fairview a six tables de largeur et trois tables de profondeur par rapport à la disposition de six tables par quatre du Centre Eaton.

Tout au long du mois, Apple organise des sessions dans les magasins du monde entier pour célébrer la Journée internationale de la femme. Vous pouvez consulter le contenu du calendrier d’Apple Fairview ici. Les mises à niveau des murs vidéo dans les magasins aux États-Unis ont également repris pour 2020, et davantage de magasins au Canada devraient voir des améliorations cette année. Aux États-Unis, les mises à niveau récentes incluent Apple Bethesda Row, Apple Oakbrook et Apple Southdale.

Chaque nouvelle ouverture de magasin commence par des conseils rapides, une session de 15 minutes consacrée aux fonctionnalités populaires de l’iPhone.

Si vous assistez à l’ouverture d’un magasin, repérez quelque chose d’intéressant ou essayez une excellente session Aujourd’hui chez Apple, nous aimerions voir et partager vos photos. Suivez notre guide de vente au détail pour une couverture approfondie des dernières nouvelles de l’Apple Store.

