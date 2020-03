Gravity Payments enregistre une baisse importante des ventes dans de nombreuses entreprises au milieu des coronavirus – .

(Paiements par gravité)

L’épidémie de coronavirus prélève déjà un lourd tribut économique sur les entreprises de la région de Seattle, selon les données de Gravity Payments, la société de traitement des cartes de crédit et des services financiers.

Coronavirus Live Updates: les derniers développements COVID-19 à Seattle et le monde de la technologie

La startup est en mesure de voir rapidement comment les entreprises se portent sur la base des transactions quotidiennes et, à la fin de la semaine dernière, elle a constaté une baisse de 10% de l’activité globale dans l’État de Washington – avec une concentration dans la région métropolitaine de Seattle – au cours des trois dernières semaines.

«C’est déchirant et dévastateur», a déclaré le PDG de Gravity Payments, Dan Price. «Les propriétaires de petites entreprises choisissent entre rester en vie un peu plus longtemps, risquer des préjudices financiers personnels, prendre soin des employés et continuer d’être là pour la communauté.»

Les baisses les plus importantes concernent les hôtels (-56%), les cinémas (-46%), les magasins d’alcools (-31%) et les restaurants (-29%). Comme les écoles ont fermé dans tout l’État, Gravity rapporte une augmentation de 265% des dépenses de garde d’enfants.

Les chiffres sont tous arrivés avant que le gouverneur de Washington Jay Inslee n’ait annoncé dimanche soir qu’il ordonnait la fermeture temporaire de tous les restaurants, bars et lieux de divertissement / loisirs dans tout l’État.

«Je sais qu’il y aura des impacts économiques significatifs pour toutes nos communautés», a déclaré Inslee dans un tweet. “Mais chaque heure compte lorsque nous courbons la courbe de l’infection.”

Le gouverneur a précédemment annoncé des mesures visant à soutenir les employés et les entreprises touchés par COVID-19. Le maire de Seattle, Jenny Durkan, a emboîté le pas avec un premier programme de récupération.