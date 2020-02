Gravity Payments investit 500 000 $ dans Joe Coffee pour aider une startup à améliorer son service et à prendre Square – .

L’équipe Joe Coffee, avec les co-fondateurs à l’avant, de gauche à droite, Nick Martin, Brenden Martin et Lenny Urbanowski. (Photo Joe Coffee)

Dan Price, le co-fondateur et PDG de premier plan de Gravity Payments, société de traitement des cartes de crédit et de services financiers basée à Seattle, pense aux cafés et à l’équité depuis son enfance en Idaho.

À l’époque où le groupe de Price jouait dans un café local, le propriétaire du magasin devait facturer au groupe des frais de traitement de 3% lorsque les fans payaient à la porte avec une carte de crédit. Price se souvient avoir pensé qu’il était injuste que le propriétaire soit accusé juste pour obtenir son argent. Cela a contribué à susciter son intérêt pour l’industrie des cartes de crédit.

Seize ans après Gravity, Price se concentre à nouveau sur les cafés indépendants et les solutions visant à les aider à éviter le fardeau des frais imposés par les grandes banques et les entreprises telles que Square, la société de services financiers et de paiement mobile qui dessert de nombreux magasins.

“Une entreprise comme Square s’en prend à tous les cafés et évince toute concurrence”, a déclaré Price, notant la décision de Square l’automne dernier de changer le taux américain pour les transactions dites tapées, trempées et balayées de 2,75% à 2,6% plus 10. cents. “Notre mission principale est de défendre les gens ordinaires contre la richesse et le pouvoir et les gens qui en profitent.”

À cette fin, Price et Gravity investissent et s’associent avec Joe Coffee, la startup de Seattle qui utilise la technologie pour aider les cafés indépendants à égaliser les chances contre les chaînes géantes telles que Starbucks.

Gravity a injecté 500 000 $ dans un nouveau cycle de financement pour Joe Coffee, rejoignant Flying Fish Ventures et une foule d’investisseurs providentiels de la région de Seattle. La ronde a totalisé plus d’un million de dollars. L’entreprise de 6 ans, fondée par Nick Martin, Brenden Martin et Lenny Urbanski, a levé 2,1 millions de dollars à ce jour.

PDG de Gravity Payments, Dan Price. (Photo des paiements par gravité)

“Nous sommes tellement enthousiasmés par cette entreprise que nous voulons faire tout ce dont nous avons besoin pour soutenir sa croissance”, a déclaré Price, qui a fait la une des journaux pour instaurer un salaire minimum de 70 000 $ dans son entreprise et est devenu un ardent défenseur des inégalités de revenus et des questions connexes.

Joe Coffee a créé une application mobile de commande et de récompenses qui a attiré plus de 500 partenaires de cafés indépendants. Désormais, pour motiver davantage les amateurs de café à utiliser sa plate-forme, il souhaite apporter sa solution de fidélité aux transactions en personne, en remplaçant les programmes hérités dans les magasins tels que les cartes perforées à acheter-10-obtenir-un-gratuit. L’objectif est de reproduire l’expérience de fidélité très collante que Starbucks a avec le courrier électronique, les notifications push, les offres, etc., qui couvrent les transactions en avance et en personne.

Avec cette décision, Nick Martin a déclaré que Joe Coffee dévoilerait également une solution de paiement en personne destinée à résoudre ce problème pour les propriétaires de magasins.

“Beaucoup de gens à qui nous parlons nous ont demandé de manière très agressive une solution alternative lorsque Square a augmenté les prix, et cela a été un grand élan pour nous de parler à Gravity”, a déclaré Martin, ajoutant qu’anecdotique, il pense que 70 à 90% des les cafés indépendants comptent sur Square.

L’application Joe Coffee en action. (Joe Coffee GIF)

Citant à nouveau une connexion café dans l’Idaho, Price a déclaré que son meilleur ami possède un magasin à Boise et que l’augmentation de la place a le potentiel d’effacer ses bénéfices. Avec 10 cents ajoutés à une transaction de 5 $ sur le café, cela représente encore 2%, donc dans cette transaction de 5 $, les magasins paient 4,6% uniquement pour obtenir leur argent. Comme le dit Eater, les scénarios impliquent que le consommateur voit une hausse des prix de sa boisson préférée ou que le café préféré de ce client ait du mal à rester à flot.

Dans une FAQ sur sa mise à jour des prix, Square a déclaré que son objectif depuis le début était de créer des outils qui aident les vendeurs de toutes tailles à démarrer, gérer et développer leur entreprise.

«Square revoit périodiquement les niveaux de prix des produits et de transformation pour tenir compte de l’évolution des coûts de construction de nos produits et servir nos clients au plus haut niveau possible», a déclaré la société. «La structure de prix mise à jour tient compte du coût total d’exploitation de notre entreprise et de toutes les forces du marché. À mesure que le secteur de l’écosystème et des paiements Square évolue, nous devons revoir nos activités et nous adapter en conséquence. Nous nous engageons à maintenir tous les coûts pour nos vendeurs aussi bas que possible. »

Price a déclaré qu’il croyait que les gens des réseaux Square et bancaires et des entreprises technologiques «monopolistiques» savent que ce n’est pas bien. Qu’il ne devrait pas en être ainsi. Et Gravity s’associe à ceux qui veulent résoudre le problème des petites entreprises.

«Ce n’est pas qu’une question d’argent. Il s’agit de disposer de la technologie pour rivaliser pour fidéliser les clients et en attirer de nouveaux. Et c’est donc ce qui est passionnant chez Joe », a déclaré Price. “Ils traitent vraiment ces deux problèmes en même temps.”

Joe Coffee, qui compte maintenant 10 employés, travaillera en étroite collaboration avec Gravity sur les efforts de mise sur le marché, le support technique et la compréhension de ce qui fait une grande expérience de commerçant.

Une version bêta de sa nouvelle technologie sera déployée en mai, avec environ 12 partenaires à ce jour. La startup lancera les changements de manière agressive en juin.

“En cette période où le numérique a transformé notre comportement d’achat et nos relations avec les commerces de détail autour de nous … c’est un partenariat que nous considérons comme une sorte de changement de jeu pour nous”, a déclaré Martin.