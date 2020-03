Greg Hart, leader de longue date d’Amazon, rejoint Compass; Icertis et Avanade embauchent des dirigeants – .

Greg Hart. (Photo boussole)

Le vétéran d’Amazon, Greg Hart, ancien conseiller technique de Jeff Bezos, rejoint Compass en tant que nouveau chef de produit.

Hart a passé 23 ans chez Amazon, plus récemment à la tête de l’entreprise Prime Video de la société. Il a également supervisé les lancements d’Amazon Echo et Alexa, et a été conseiller technique de Bezos de 2009 à 2011, travaillant dans un rôle convoité qui implique l’observation du fondateur d’Amazon.

Hart aidera à diriger le développement de produits chez Compass, la société de courtage immobilier et start-up technologique basée à New York qui dispose de plus de 15000 agents immobiliers dans plus de 100 villes américaines.

Dans un communiqué, Hart a déclaré que Compass “ne ressemble à aucune autre entreprise de l’immobilier ou de la technologie”.

«L’entreprise considère vraiment les agents comme des clients et s’est donné pour mission de fournir à ces clients les services et les logiciels nécessaires pour faire passer leur entreprise au niveau supérieur de l’économie numérique d’aujourd’hui», a-t-il déclaré. «Cette approche du développement de produits axée sur le client a été au cœur de ma propre carrière, donc la possibilité de mieux servir ce groupe de clients massif est la prochaine étape naturelle pour moi.»

Hart travaillera aux côtés de Compass CTO Joseph Sirosh, un autre vétéran d’Amazon qui supervisait auparavant les initiatives d’intelligence artificielle chez Microsoft.

“L’expérience de Greg en tant que cadre technologique est incomparable, et j’ai personnellement vu son leadership exceptionnel en action en tant qu’ancien collègue”, a déclaré Sirosh dans un communiqué. “Je ne pourrais pas être plus excité de l’avoir comme partenaire dans la poursuite de notre rêve de transformer l’immobilier.”

Un autre ancien ingénieur d’Amazon, Rahul Singh, ancien PDG de la startup d’outils de développement Distelli, a rejoint Compass l’année dernière en tant que vice-président de l’ingénierie.

Hart sera basé à Seattle. Compass, évalué à 6,4 milliards de dollars, a ouvert un grand nouveau centre technologique à Seattle en septembre dernier, en plein milieu du campus du siège social d’Amazon dans le quartier de South Lake Union.

“Amazon dispose d’une équipe d’ingénierie de classe mondiale”, a déclaré le PDG de Compass, Robert Reffkin, à . en septembre, citant le travail du géant de la technologie dans l’intelligence artificielle et le cloud. «Même chose avec Microsoft. Même chose avec Facebook ici et Google. Ce sont ces entreprises qui nous ont vraiment attirés ici. Beaucoup de grandes entreprises ont suffisamment de personnes qui souhaitent participer à la transformation d’une nouvelle industrie. »

– Le Wall Street Journal a rapporté que Maria Renz, un autre cadre de longue date d’Amazon et ancien conseiller technique de Jeff Bezos, partait le géant du commerce électronique de Social Finance, Inc., connu sous le nom de SoFi.

Renz dirigerait des activités de cartes de crédit, de courtage et de comptes bancaires dans la startup fintech basée à San Francisco, en Californie. Renz était récemment vice-président de l’expérience de livraison d’Amazon et a également été PDG de Quidsi, une filiale d’Amazon. Elle a rejoint Amazon en 1999.

– Microsoft a nommé Eric Horvitz son premier directeur scientifique et a annoncé que le chef de Microsoft Healthcare Peter Lee serait le nouveau directeur de Microsoft Research. Lis l’histoire.

Pranali Save. (Photo Icertis)

– La startup de gestion de contrats Icertis a nommé Pranali Save son nouveau directeur des ressources humaines. Save sera responsable de l’embauche, de la culture d’entreprise et de la mise en place de programmes de développement des employés. Plus récemment, Save était un chef des ressources humaines chez Tieto, une société finlandaise de services informatiques et de logiciels avec une présence mondiale. Save est actuellement basé à Pune, en Inde, où se trouve le siège social d’Icertis en Asie-Pacifique.

«Il était clair dès ma première interaction avec l’entreprise qu’Icertis s’est engagé à créer un lieu de travail de classe mondiale dédié à la promotion de l’innovation et de la diversité tout en créant simultanément une plate-forme perturbatrice de classe mondiale», a déclaré Save.

«Je me réjouis à l’idée d’étendre l’expérience des employés déjà inclusive d’Icertis tout en favorisant l’excellence opérationnelle au sein de l’organisation.»

L’entreprise basée à Bellevue, dans le Washington, compte plus de 1 000 employés dans 17 pays. Icertis, actuellement n ° 8 de l’indice . 200, a atteint le statut de licorne l’an dernier avec un investissement de 115 millions de dollars. La société est actuellement l’un des cinq finalistes de la catégorie Next Tech Titan aux . Awards 2020, qui se tiendront le 19 mai à Seattle.

Sonia Webb. (Photo Avanade)

– Avanade, la coentreprise basée à Seattle entre Microsoft et Accenture, a annoncé Sonia Webb comme son nouveau directeur financier. Webb succède à Ken Guthrie qui a été à la fois directeur financier et directeur des opérations, il se concentrera désormais exclusivement sur son rôle de directeur de l’exploitation. Webb a rejoint Avanade l’année dernière en tant que directeur financier mondial et a auparavant passé plus de 20 ans au service financier d’Accenture.

«Le rythme du changement ne sera plus aussi lent qu’aujourd’hui et nos clients se tournent vers nous en tant que leaders pour les aider à naviguer sur le lieu de travail en évolution rapide d’aujourd’hui», a déclaré Pamela Maynard, PDG d’Avanade. “Les succès éprouvés de Sonia font d’elle la personne idéale pour faire croître notre entreprise alors que nous aidons nos clients à faire de même.”

– Le co-fondateur et PDG de Remitly, Matt Oppenheimer, a été nommé 2020 Henry Crown Fellow par l’Institut Aspen. Oppenheimer dirige la startup de Seattle, qui utilise la technologie mobile pour aider les gens à envoyer et à recevoir de l’argent à travers les frontières, pendant plus de huit ans. L’année dernière, la société a annoncé une injection de fonds de 220 millions de dollars et a récemment lancé un nouveau service bancaire spécialement conçu pour les immigrants.

La bourse reconnaît les chefs d’entreprise âgés de 30 à 45 ans. Les boursiers Henry Crown participent à quatre semaines de retraite structurée sur deux ans et doivent lancer une entreprise de leadership qui les met au défi et a un impact positif.

Parmi les anciens boursiers Henry Crown de la région de Seattle, citons la PDG de Moz, Sarah Bird, la cofondatrice de Curalate, Apu Gupta, Michelle Goldberg de Ignition Partners, la directrice générale de Tola Capital, Sheila Gulati, et la présidente et chef de la direction de DreamBox Learning, Jessie Woolley-Wilson.

Victoria Burwell. (Photo futur intentionnel)

– Le cabinet de conseil créatif basé à Seattle, Intentional Futures, a annoncé que Victoria Burwell serait son nouveau président. Burwell est le co-fondateur d’Equinauts, une société d’analyse prédictive et a récemment occupé le poste de COO. Elle a auparavant occupé des postes de direction exécutive chez McGraw-Hill Education, la start-up de Seattle edtech Headsprout et Washington Mutual.

«Victoria apporte un mélange fantastique d’expérience entrepreneuriale et de direction qui a abouti à une expérience éprouvée en matière de direction de changements efficaces dans une variété d’industries», a déclaré Michael Dix, PDG d’Intentional Futures. «Les compétences et l’expérience de Victoria en tant qu’innovatrice créative s’intègrent bien à notre équipe et renforceront nos pratiques en matière d’éducation, d’impact social et de stratégie pour nos clients.»

Les clients de la société, âgés de 10 ans, comprennent la Fondation Bill & Melinda Gates, DocuSign, SAP Concur, KEXP, Microsoft et Viacom.

– Le fournisseur de services à domicile de Memphis, dans le Tennessee, Frontdoor, a ajouté deux dirigeants de la région de Seattle à son équipe de direction: L’ancien directeur marketing de Porch.com, Jason Marshall, rejoint en tant que nouveau directeur du marketing de Frontdoor avec l’ancienne vice-présidente directrice de Starbucks Sena Kwawu qui sera vice-présidente principale des opérations.

“Jason et Sena sont des leaders talentueux et à fort impact dont l’étendue de l’expérience dans une variété d’industries sera un atout considérable alors que nous mettons en œuvre des stratégies pour accroître notre part du marché américain des services à domicile de 400 milliards de dollars”, a déclaré Rex Tibbens, PDG et président de Porte d’entrée.

– Le Pacific Northwest National Laboratory de Richland, Washington, a nommé Deborah Gracio directrice de laboratoire associée de la direction de la sécurité nationale. Gracio travaille au PNNL depuis plus de 30 ans, en commençant comme chercheur scientifique. La Direction de la sécurité nationale comprend 1300 employés et un portefeuille de recherche de 500 millions de dollars qui développe des solutions scientifiques pour sécuriser les frontières et les infrastructures américaines.

Andrew Shawber. (Photo LinkedIn)

– Andy Shawber a rejoint Perkins Coie LLP en tant que conseiller principal en innovation, fait partie de la nouvelle société et du groupe de capital-risque du cabinet international.

Dans un article sur LinkedIn, il a déclaré: “Les prochaines années verront des changements rapides dans la prestation de services juridiques aux startups technologiques et je suis fier de rejoindre une équipe à la pointe de ce progrès.”

Shawber a auparavant passé près de huit ans en tant que partenaire chez Summit Law Group, spécialisé dans les transactions de fusions et acquisitions, de capital-risque et d’introduction en bourse. Il a également travaillé chez Wilson Sonsini Goodrich et Rosati et est diplômé de la UCLA School of Law.

– Teri Marsh retourne au bureau de la société de solutions d’infrastructure HNTB Bellevue, Washington, en tant que chef de projet pour les projets ferroviaires et de transport en commun. Elle a récemment travaillé comme ingénieure de projet ferroviaire et de transport en commun au bureau de Los Angeles, en Californie. Elle a rejoint HNTB en 2014 et était basée à Settle où son travail comprenait des contrats en cours avec Sound Transit.

– Le conseil d’administration de Pactera EDGE, société de services technologiques et de conseil basée à Redmond, Washington, a nommé Venkat Rangapuram au poste de PDG. Pactera EDGE est une unité commerciale récemment séparée du fournisseur de services informatiques Pactera Technologies. Rangapuram a rejoint l’entreprise en 2015 et était plus récemment SVP et directeur général des marchés nord-américain et européen.

Eduardo Ibarra. (Photo Mozilla)

–Eduardo Ibarra a rejoint Mozilla en tant que directeur de la stratégie de marque et du marketing pour Firefox Amérique du Nord. Ibarra a précédemment occupé des postes de stratégie de marque chez Starbucks et était responsable de la stratégie de marque de talents mondiaux pour Dropbox.

“Mozilla fait partie d’une catégorie en ce qui concerne la narration à l’intersection de la culture, de la technologie, du design et de l’impact social”, a déclaré Ibarra à .. “C’est une arène qui m’accueille depuis un certain temps maintenant et je suis ravi d’avoir la chance d’utiliser mon expérience pour rappeler aux gens les positions de marque uniques de Mozilla et Firefox.”