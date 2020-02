Gretel & Hansel: comment cela se compare au conte de fées de Grimm

Avertissement! Spoilers pour Gretel & Hansel ci-dessous.

Suite à une tendance d’horreur populaire qui a orné le grand écran ces dernières années, Gretel & Hansel présente une touche sombre au conte de fées des frères Grimm, offrant une adaptation qui reste proche de l’histoire originale tout en intégrant de nouvelles idées.

Fidèle à son titre inversé, Gretel & Hansel suit l’histoire de deux enfants et leurs interactions avec une sorcière, avec Gretel (Sophia Lillis) comme protagoniste. Gretel & Hansel se penche sur l’atmosphère d’horreur folklorique, inventant son propre conte de fées à utiliser comme motif et parsemant le film de narration.

Connexes: Gretel & Hansel Cast & Guide du personnage

Jusqu’à présent, Gretel & Hansel a rencontré des critiques mitigées. Un film visuellement époustouflant, il utilise des plans lents de la forêt, exploitant la mystérieuse nature de son environnement. Il a plusieurs moments de véritable horreur, comme le paysage de rêve horrible de Gretel et le temps de Hansel (Samuel Leaky) seul dans les bois à apprendre à couper. Cependant, en luttant pour une ambiance de conte de fées, cela tombe parfois dans un dialogue maladroit et une histoire lâche.

Les trois personnages principaux du film et du livre sont les mêmes: Hansel, Gretel et la sorcière, qui s’appelle Holda (Alice Krige) dans le film. Les frères et sœurs inversent la dynamique du pouvoir. Dans le conte de fées original, Hansel prend les devants et garde Gretel en sécurité. Le film recadre la relation en faisant de Gretel une mère porteuse de Hansel. Le film ajoute un Huntsman et un propriétaire terrien perverti, mais à la fois dans Hansel et Gretel sont révélés dans les bois par une cruelle mère. Bien que le film change la dynamique entre Gretel et Holda, en la transformant davantage en une relation élève-enseignant, les grandes lignes du rôle de chaque personnage restent les mêmes. Gretel travaille aux côtés de la sorcière, gardant la maison propre, tandis que Hansel est piégé et engraissé.

Les contes de fées des frères Grimm ont la réputation d’être des contes sordides et sordides regorgeant de sang et de magie noire. Gretel & Hansel capitalise bien sur cet élément de son matériel d’origine, en utilisant les éléments les plus cruels de l’histoire originale, tels que les jeunes enfants abandonnés dans une forêt pour se débrouiller seuls. Holda, comme son inspiration, mange des enfants, bien que le film pousse cet élément un peu plus loin en impliquant qu’elle a également nourri des enfants à Hansel et Gretel pendant leur séjour.

Certains des éléments les plus fantaisistes du conte de fées sont moins répandus. Les enfants ne laissent jamais une trace de chapelure pour essayer de rentrer à la maison parce que le film Gretel est dit par une mère brandissant une hache en termes clairs qu’ils ne sont pas les bienvenus. Le monde de Gretel & Hansel est encore plus cruel que celui de Hansel And Gretel, mais plus subtil. La maison de Holda n’est pas faite de gâteau et de pain comme dans l’histoire, mais elle organise un festin pour attirer les personnages éponymes. Grimm Brothers Hansel passe la majeure partie de l’histoire enfermée dans une cage; le film Hansel ne se rapproche que d’une cage au moment le plus tendu du film.

Le livre et le film utilisent le même moment comme point culminant: Gretel mettant le feu à la sorcière dans ses tentatives de sauver son frère. Dans l’histoire, elle enferme la sorcière dans un four et détourne le regard. Dans le film, le public peut voir en détail comment Gretel utilise la télékinésie pour tenir Holda au-dessus des flammes jusqu’à ce que la sorcière ne soit plus qu’un tas d’os en ruine. La plus grande différence Gretel & Hansel est sa fin. Là où dans le conte de fées les frères et sœurs courent à la maison à un père qui les accueille à bras ouverts, le film laisse une finale ouverte qui est moins heureuse et fait allusion à des destins plus sombres à venir.

Suivant: Les films d’horreur ne sont pas encore morts en 2020