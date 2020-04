gros flop pour les achats en ligne

En cette période d’urgence mondiale, les grandes marques alimentaires se sont retrouvées sans préparation. Personne n’aurait pu imaginer se retrouver catapulté dans la plus grande crise depuis l’après-guerre, mais le fait demeure que pour les Italiens, les achats en ligne étaient et continuent d’être une véritable odyssée.

Suite aux communications officielles du site faisant autorité Altroconsumo, nous avons analysé les tests sur les noms les plus connus et les avons trouvés longs délais d’attente et les systèmes de réservation et d’achat souvent en crise.

Esselunga, Carrefour, Amazon et Conad, voici la situation des fournitures pour la maison.

Esselunga a un site Web très peu pratique. Malgré la possibilité de réserver des produits, lorsque vous arrivez à la fin, vous vous rendez compte qu’ils ne sont pas disponibles. Tous les créneaux horaires sont pleins et les plus chanceux devront attendre au moins 16 jours pour la livraison, payant toujours 7,90 euros.

Carrefour il permet même à ses sites d’organiser une file d’attente qui dure des heures. Vous avez bien compris, des heures d’affilée virtuelle devant le PC juste pour pouvoir accéder au site pour réserver des fournitures. Nous vous recommandons de vous connecter le soir pour réduire les temps d’attente. La livraison a un coût de 4,99 euros, gratuit pour ceux qui dépensent plus de 70 euros et pour ceux de plus de 65 ans.

Conad comme d’autres, il ne permet pas d’accéder facilement au site. Malgré des tentatives répétées, nous sommes prévenus que le site a atteint le nombre maximum de clients.

Amazon, même le géant des livraisons à domicile est très décevant dans le secteur alimentaire. Il ne répond même pas aux besoins de base tels que l’eau. Les produits sont réservés pour découvrir subitement, après quelques secondes, qu’ils ne sont pas disponibles. Les prix des produits sont supérieurs à la moyenne et les frais de livraison atteignent également 20 euros.

Bref, un désastre, nous espérons que cette période d’urgence fera revoir l’organisation du secteur en ligne aux entreprises de distribution alimentaire en Italie. Le conseil est de s’organiser avec les petits commerces de quartier qui ont entre-temps couru à couvert. Certains acceptent également les commandes en ligne tandis que d’autres préfèrent les réservations par téléphone, voire les livrent en quelques kilomètres. Peut-être que cette période reviendra pour nous faire apprécier le magasin du quartier par rapport aux grands détaillants.