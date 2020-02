gros problème pour les clients Business, au revoir les applications Android et iOS

TIM se concentre fortement sur 5G essayer d’étendre la connectivité du réseau d’ici la fin de 2020, mais malheureusement, il y a un manque très grave pour combien de i Clients professionnelsen effet, ils ne peuvent pas compter sur l’application officielle qui permet de vérifier la consommation sur Android et iPhone (IOS).

Une véritable lacune qui met en crise de nombreux clients Entreprises qui souhaitent maîtriser trafic de données, minutes et SMS inclus dans leur offre, ils doivent utiliser le site Tim Business.

l’application Tim Business était présent le Google Play Store mais la même compagnie de téléphone l’a supprimé et serait déjà en train d’en développer un nouveau qui permettra à tous ceux qui ont un abonnement avec numéro de TVA de consulter leur consommation rapidement et facilement.

Actuellement, les tarifs les plus attractifs pour les clients Business sont les Tim Large qui offre 50 Giga d’Internet en 4G, minutes illimitées et 100 SMS pour seulement 15 euros par mois. Dans certains magasins TIM, 100 Go, des minutes illimitées et 100 SMS sont également proposés pour seulement 10 euros par mois. Les offres peuvent être utilisées de manière illimitée dans toute l’Europe et les Giga sont donc également pleinement utilisables.