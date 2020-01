GTA 5 Cheats: Codes de triche et secrets pour PS4, Xbox One et PC

Grand Theft Auto 5 est une énorme histoire de criminalité racontée sous trois angles différents, complétée par un mode en ligne énorme et en constante croissance. Mais à un niveau plus large, c’est un terrain de jeu pour le chaos. Depuis le début de la série, la moitié du plaisir a provoqué le chaos, fait monter votre niveau souhaité et survécu aussi longtemps que vous le pouvez. Et, main dans la main avec ce plaisir flexible, viennent des codes de triche, vous permettant de faire apparaître des véhicules à la volée, de vous donner des super-pouvoirs, et plus encore.

Nous avons compilé ci-dessous certains des meilleurs codes de triche les plus percutants du site frère GameSpot, disponibles sur chaque plate-forme. Vous pouvez saisir des mots clés ou des combinaisons de boutons sur les plates-formes PC, PlayStation ou Xbox. GTA 5 arbore également un système de triche téléphonique unique qui fonctionne sur PC, PS4 et Xbox One. Ces codes sont généralement identiques aux tricheurs PC, mais précédés d’un code à chiffres “1-999”. Découvrez chacune des astuces ci-dessous et amusez-vous à vous frayer un chemin à travers Los Santos.

Invincibilité (pendant 5 minutes)

PC: PAINKILLERTéléphone: 1-999-PAINKILLER [1-999-7246-545-537]PlayStation: Droite, X, Droite, Gauche, Droite, R1, Droite, Gauche, X, TriangleXbox: Droite, A, Droite, Gauche, Droite, RB, Droite, Gauche, A, Y

Élever le niveau Recherché

PC: FUGITIVE Téléphone: 1-999-FUGITIVE [1-999-3844-8483]PlayStation: R1, R1, Circle, R2, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite Xbox: RB, RB, B, RT, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite

Niveau de recherche inférieur

PC: LAWYERUPTéléphone: 1-999-LAWYERUP [1-999-5299-3787]PlayStation: R1, R1, Circle, R2, Droite, Gauche, Droite, Gauche, Droite, Gauche Xbox: RB, RB, B, RT, Droite, Gauche, Droite, Gauche, Droite, Gauche

Santé et armure maximales

PC: TURTLETéléphone: 1-999-TURTLE [1-999-887-853]PlayStation: Cercle, L1, Triangle, R2, X, Carré, Cercle, Droite, Carré, L1, L1, L1Xbox: B, LB, Y, RT, A, X, B, Droite, X, LB, LB, LB

Armes et munitions supplémentaires

(Pistolet, Fusil à canon scié, SMG, Fusil d’assaut, Fusil de sniper, Grenade, RPG, Couteau)

PC: TOOLUPTéléphone: 1-999-TOOLUP [1-999-866-587]PlayStation: Triangle, R2, Gauche, L1, X, Droite, Triangle, BAS, Carré, L1, L1, L1Xbox: Y, RT, Gauche, LB, A, Droite, Y, BAS, X, LB, LB, LB

Recharge capacité spéciale

PC: POWERUPTéléphone: 1-999-POWERUP [1-999-769-3787]PlayStation: X, X, Square, R1, L1, X, Right, Left, XXbox: A, A, X, RB, LB, A, Right, Left, A

Donnez Parachute

PC: SKYDIVEPhone: 1-999-SKYDIVE [1-999-759-3483]PlayStation: gauche, droite, L1, L2, R1, R2, R2, gauche, gauche, droite, L1Xbox: gauche, droite, LB, LT, RB, RT, RT, gauche, gauche, droite, LB

En mode bourré

PC: LIQUORTéléphone: 1-999-LIQUOR [1-999-547-861]PlayStation: Triangle, Droite, Droite, Gauche, Droite, Carré, Cercle, Gauche Xbox: Y, Droite, Droite, Gauche, Droite, X, B, Gauche

Course rapide

PC: CATCHMETéléphone: 1-999-CATCHME [1-999-2288-463]PlayStation: Triangle, Gauche, Droite, Droite, L2, L1, SquareXbox: Y, Gauche, Droite, Droite, LT, LB, X

nage rapide

PC: GOTGILLSPhone: 1-999-GOTGILLS [1-999-4684-4557]PlayStation: gauche, gauche, L1, droite, droite, R2, gauche, L2, droite Xbox: gauche, gauche, LB, droite, droite, RT, gauche, LT, droite

Baisse de haute altitude

PC: SKYFALLTéléphone: 1-999-SKYFALL [1-999-759-3255]PlayStation: L1, L2, R1, R2, gauche, droite, gauche, droite, L1, L2, R1, R2, gauche, droite, gauche, droite Xbox: LB, LT, RB, RT, gauche, droite, gauche, droite, LB, LT, RB, RT, gauche, droite, gauche, droite

Super saut

PC: HOPTOITTéléphone: 1-999-HOPTOIT [1-999-467-8648]PlayStation: Gauche, Gauche, Triangle, Triangle, Droite, Droite, Gauche, Droite, Carré, R1, R2Xbox: Gauche, Gauche, Y, Y, Droite, Droite, Gauche, Droite, X, RB, RT

Gravité de la Lune

PC: FLOTTEUR Téléphone: 1-999-FLOTTEUR [1-999-356-2837]PlayStation: Gauche, Gauche, L1, R1, L1, Droite, Gauche, L1, Gauche Xbox: Gauche, Gauche, LB, RB, LB, Droite, Gauche, LB, Gauche

Attaques explosives en mêlée

PC: HOTHANDSPhone: 1-999-HOTHANDS [1-999-4684-2637]PlayStation: Droite, Gauche, X, Triangle, R1, Cercle, Cercle, Cercle, L2Xbox: Droite, Gauche, A, Y, RB, B, B, B, LT

Ralenti

PC: SLOWMOPhone: 1-999-SLOWMO [1-999-756-966]PlayStation: Triangle, Gauche, Droite, Droite, Carré, R2, R1Xbox: Y, Gauche, Droite, Droite, X, RT, RB

Objectif au ralenti

PC: DEADEYEPhone: 1-999-DEADEYE [1-999-3323-393]PlayStation: Carré, L2, R1, Triangle, Gauche, Carré, L2, Droite, XXbox: X, LT, RB, Y, Gauche, X, LT, Droite, A

Balles explosives

PC: HIGHEXTéléphone: 1-999-HIGHEX [1-999-444-439]PlayStation: Droite, Carré, X, Gauche, R1, R2, Gauche, Droite, Droite, L1, L1, L1Xbox: Droite, X, A, Gauche, RB, RT, Gauche, Droite, Droite, LB, LB, LB

Balles incendiaires

PC: INCENDIARY Téléphone: 1-999-462-INCENDIARY [1-999-363-4279]PlayStation: L1, R1, Square, R1, Left, R2, R1, Left, Square, Right, L1, L1Xbox: LB, RB, X, RB, Left, RT, RB, Left, X, Right, LB, LB

Changer Météo

PC: MAKEITRAINTéléphone: 1-999-625-MAKEITRAIN [1-999-348-7246]PlayStation: R2, X, L1, L1, L2, L2, L2, SquareXbox: RT, A, LB, LB, LT, LT, LT, LT, X

Voitures glissantes

PC: SNOWDAYTéléphone: 1-999-SNOWDAY [1-999-7669-329]PlayStation: Triangle, R1, R1, Gauche, R1, L1, R2, L1Xbox: Y, RB, RB, Gauche, RB, LB, RT, LB

Mode directeur

PC: JRTALENTTéléphone: 1-999-JRTALENT [1-999-5782-5368]

Spawn Buzzard Helicopter

PC: BUZZOFFTéléphone: 1-999-BUZZOFF [1-999-2899-633]PlayStation: Circle, Circle, L1, Circle, Circle, Circle, L1, L2, R1, Triangle, Circle, Triangle Xbox: B, B, LB, B, B, B, LB, LT, RB, Y, B, Y

Spawn Stunt Plane

PC: BARNSTORMPhone: 1-999-BARNSTORM [1-999-227-678-676]PlayStation: Circle, Right, L1, L2, Left, R1, L1, L1, Left, Left, X, TriangleXbox: B, Right, LB, LT, Left, RB, LB, LB, Left, Left, A, Y

Avion de culture Spuster Duster

PC: FLYSPRAYTéléphone: 1-999-FLYSPRAY [1-999-3597-7729]PlayStation: Droite, Gauche, R1, R1, R1, Gauche, Triangle, Triangle, X, Cercle, L1, L1Xbox: Droite, Gauche, RB, RB, RB, Gauche, Y, Y, A, B, LB, LB

Spawn Dodo Seaplane

PC: EXTINCTTéléphone: 1-999-EXTINCT [1-999-398-4628]

Spawn Kraken Sub

PC: BULLES Téléphone: 1-999-BULLES [1-999-282-2537]

Spawn Duke O’Death

PC: DEATHCARTéléphone: 1-999-DEATHCAR [1-999-3328-4227]

Spawn Comet Sports Car

PC: COMETTéléphone: 1-999-COMET [1-999-266-38]PlayStation: R1, Circle, R2, Right, L1, L2, X, X, Square, R1Xbox: RB, B, RT, Right, LB, LT, A, A, X, RB

Spawn Rapid GT Sports Car

PC: RAPIDGTPhone: 1-999-RAPIDGT [1-999-727-4348]PlayStation: R2, R2, L1, Circle, Right, L1, R1, Right, Left, Circle, R2Xbox: RT, RT, LB, B, Right, LB, RB, Right, Left, B, RT

Spawn Limo

PC: VINEWOODTéléphone: 1-999-VINEWOOD [1-999-8463-9663]PlayStation: R2, Droite, L2, Gauche, Gauche, R1, L1, Cercle, Droite Xbox: RT, Droite, LT, Gauche, Gauche, RB, LB, B, Droite

Spawn Trashmaster

PC: TRASHEDTéléphone: 1-999-TRASHED [1-999-8727-433]PlayStation: Circle, R1, Circle, R1, Left, Left, R1, L1, Circle, Right Xbox: B, RB, B, RB, Left, Left, RB, LB, B, Right

Spawn Golf Cart

PC: HOLEIN1Téléphone: 1-999-HOLEIN1 [1-999-4653-461]PlayStation: Circle, L1, Left, R1, L2, X, R1, L1, Circle, XXbox: B, LB, Left, RB, LT, A, RB, LB, B, A

Spawn Sanchez Dirt Bike

PC: OFFROAD Téléphone: 1-999- [1-999-633-7623]PlayStation: Circle, X, L1, Circle, Circle, L1, Circle, R1, R2, L2, L1, L1Xbox: B, A, LB, B, B, LB, B, RB, RT, LT, LB, LB

Spawn PCJ Moto

PC: ROCKETTéléphone: 1-999-ROCKET [1-999-762-538]PlayStation: R1, Droite, Gauche, Droite, R2, Gauche, Droite, Carré, Droite, L2, L1, L1Xbox: RB, Droite, Gauche, Droite, RT, Gauche, Droite, X, Droite, LT, LB, LB

GameSpot peut recevoir une commission sur les offres de vente au détail.