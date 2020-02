GTA 5 en tête des graphiques de janvier de la PS4 sur le PlayStation Store

Malgré sa première sortie en 2013, Grand Theft Auto V continue de se vendre comme s’il s’agissait d’un tout nouveau jeu. Il a réussi à surpasser les charts de janvier du PlayStation Store américain, battant les goûts du nouveau Dragon Ball Z: Kakarot ainsi que Call of Duty: Modern Warfare et Madden NFL 20.

Ces jeux ont été rejoints sur les cartes PS4 par The Witcher 3: Wild Hunt – Complete Edition, qui a connu une montée en popularité depuis que The Witcher a fait ses débuts sur Netflix. Il a également connu un succès renouvelé sur PC, où son nombre de joueurs a même dépassé son niveau de lancement. Star Wars Battlefront II, Minecraft, Star Wars Jedi: Fallen Order et EA Sports UFC 3 ont également réussi à percer le top 10.

Côté PlayStation VR, les plus gros jeux continuent de bien performer. Beat Saber et Superhot VR ont mené le peloton, avec Job Simulator et Arizona Sunshine également inclus. Bien qu’aucun de ces jeux ne soit nouveau, ils figurent certainement parmi les titres les plus raffinés disponibles sur la plateforme.

Les informations complètes du tableau des ventes sont répertoriées ci-dessous.

Jeux PS4

1. Grand Theft Auto V

2. Call of Duty: Modern Warfare

3. Dragon Ball Z: Kakarot

4. The Witcher 3: Wild Hunt

5. Star Wars Battlefront II

6. Madden NFL 20

7. Minecraft

8. EA Sports UFC 3

9. Star Wars Jedi: Ordre déchu

10. Payday 2: Crimewave Edition

11. NBA 2K20

12. God of War

13. Besoin de chaleur rapide

14. Tom Clancy’s Rainbow Six Siege

15. Red Dead Redemption 2

16. Rocket League

17. Resident Evil 2

18. The Elder Scrolls V: Skyrim – Édition spéciale

19. Besoin de remboursement rapide

20. Marvel’s Spider-Man

Jeux PSVR

1. Beat Saber

2. Superhot VR

3. Job Simulator

4. Arizona Sunshine

5. Surgeon Simulator: découvrez la réalité

6. Creed: Rise to Glory

7. Doom VFR

8. The Elder Scrolls V: Skyrim VR

9. Vacation Simulator

10. Drunkn Bar Fight

Jeux gratuits

1. Fortnite

2. Projet Darwin

3. Cuisine Royale

4. Apex Legends

5. Brawlhalla

6. Dauntless

7. Warframe

8. Paladins

9. DC Universe en ligne

10. H1Z1: Battle Royale

DLC et extensions

1. Fortnite – Le pack Wavebreaker

2. Kingdom Hearts III Re: Mind

3. Fortnite – Pack Polar Legends

4. GTA Online: Pack de démarrage Entreprise criminelle

5. Mise à niveau de Star Wars Battlefront II: Celebration Edition

6. Fortnite – Pack Frozen Legends

7. Fortnite: Sauvez le monde – Pack du fondateur standard

8. Kingdom Hearts III Re: Mind + Concert Video

9. Fortnite – Pack Darkfire

10. Destiny 2: Shadowkeep

