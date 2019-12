GTA 5 Online obtient une mise à jour festive avec des combats de boules de neige, des pulls laids, etc.

L'hiver arrive à Grand Theft Auto V, alors que Rockstar Games a annoncé les détails de la nouvelle mise à jour sur le thème des vacances de GTA Online, désormais disponible sur PS4, Xbox One et PC.

En commençant, les joueurs remarqueront que de nombreuses entreprises locales à Los Santos, ainsi que le Diamond Casino & Resort, ont été mises à jour avec des couronnes, du houx et des arbres de Noël. Les joueurs peuvent acheter toutes sortes de vêtements de fête, d'accessoires et d'armes dans les magasins de Los Santos.

De plus, il commencera bientôt à neiger à Los Santos et, comme les années précédentes, les joueurs pourront participer à des combats de boules de neige.

Rockstar a également annoncé qu'elle offrira des cadeaux aux joueurs de GTA Online tout au long de la saison des fêtes sous la forme de vêtements de fête, de feux d'artifice, d'armes et d'armures, ainsi que "tous les nouveaux jouets". Tous ceux qui jouent à GTA Online avant le 1er janvier recevront un certain nombre d'articles vestimentaires sur le thème des fêtes, y compris des pyjamas à volutes rouges et de jolis pulls laids.

Ceux qui se connecteront spécifiquement à GTA Online le 24 décembre recevront le body Green Reindeers Lights, un lance-feux d'artifice et 20 fusées. Pendant ce temps, tous ceux qui joueront à GTA Online le jour de Noël recevront un joli cadeau sous la forme du char Invade et Persuade RC.

En plus des nouveaux articles et équipements pour les fêtes, Rockstar offre de nombreuses réductions sur divers contenus dans le jeu comme l'immobilier et les véhicules; voici ce qui est en vente en ce moment:

Immobilier:

MC Clubhouses – 50% de réduction

Propriétés commerciales MC – 50% de réduction

Bureaux exécutifs – 50% de réduction

Bunkers – 50% de réduction

Hangars – 50% de réduction

Installations – 50% de réduction

Véhicules:

-40% sur Pegassi Tezeract

Imponte Deluxo – 30% de réduction

-40% sur Mammoth Avenger

-40% sur le mammouth propulseur

-40% sur Ocelot Stromberg

-40% sur le Kuruma blindé

-40% sur Buckingham Akula

-40% sur la camionnette HVY Insurgent Custom

HVY APC – 40% de réduction

HVY Barrage – 40% de réduction

RCV – 40% de réduction

Vous pouvez visiter le Rockstar Newswire pour voir une ventilation complète des nouveautés de la mise à jour hivernale de GTA Online. Dans d'autres nouvelles, le nouveau braquage Diamond Casino du jeu est maintenant disponible.

