GTA 6 quand il arrive sur nos consoles: voici les news

GTA 6 quand il arrivera sur nos consoles: voici l’actualité Tecnoandroid

Dans le monde du jeu, il y a beaucoup d’anticipation pour l’arrivée de GTA 6 et en ce moment les fans délirent de l’idée d’avoir une succession de GTA Online. Si quelqu’un pensait que la sortie serait imminente, il avait tort. En fait, des indiscrétions qui nous viennent, les temps devraient être plus que prévu.

Plus que des rumeurs, ce sont de vraies confirmations étant donné que l’ancien employé de Jeux RockstarDarion Lowenstein a publié les mots suivants: “En tant qu’ancien employé de RockStar, Darion a observé que les frères Houser mettaient tout leur accent sur la qualité du jeu plutôt que de respecter une échéance.” C’est le communiqué de presse de la société qui poursuit: “Son meilleur scénario pour une version du jeu est fin 2021, même s’il ne s’attend pas à une annonce ou à une bande-annonce trop tôt. Nous avons vu des rumeurs en ligne et écouté les spéculations des clients selon lesquelles une bande-annonce pourrait arriver dès le mois prochain, mais la thèse de Darion est que les enquêteurs et les joueurs devront attendre plus longtemps.

Le projet autour de GTA 6

Ce que nous venons de lire sont les mots prononcés par un ancien employé bien connu Jeux Rockstar à la société d’analyse financière, appelée Jeffries.

Le développement de cette histoire a déjà commencé à l’été 2018, mais une idée a été faite il y a de nombreuses années, exactement en 2013. Nous parlons dans les codes et pour identifier ce projet le nom a été choisi Projet Amériques. D’autres nouvelles parlent également de l’emplacement qui devrait être l’emplacement de Vice City.

