GTA IV fait son retour sur Steam, mais ne vous excitez pas encore

Rockstar a eu quelques mois difficiles, avec la sortie de Dan Houser – dont les cerveaux incluent Red Dead Redemption 2 et GTA V – et Grand Theft Auto IV retiré de la vente en janvier. Heureusement, l’éditeur basé à New York se remet sur la bonne voie.

Selon The Verge, GTA IV revient enfin sur Steam le 19 mars, après une interruption de plusieurs semaines.

Le mois dernier, Rockstar a été contraint de retirer le jeu de la vente après avoir épuisé les clés de série et le support, que Microsoft fournissait jusqu’à la fin de sa plate-forme Games for Windows Live (qu’il repose en paix). La bonne nouvelle est que le jeu fictif de New York City sera de nouveau disponible en téléchargement sur Steam.

Sauf qu’il y a un hic

Ne prévoyez pas encore cette fête LAN / WAN avec vos amis. GTA IV reviendra peut-être, mais non sans quelques grands changements ainsi que quelques éléments clés manquants, y compris ce mode multijoueur qui a rendu le jeu si populaire.

Selon l’annonce de Rockstar sur Steam, GTA IV fait son grand retour sous le nom de Grand Theft Auto IV: Complete Edition, qui remplacera effectivement à la fois Grand Theft Auto IV et Grand Theft Auto: Episodes de Liberty City.

À la suite de cette mise à jour massive, GTA IV ne proposera plus son mode multijoueur révolutionnaire. Désolé, plus de reconstitutions numériques rapides et furieuses pour vous et vos amis.

Ce n’est pas tout. GTA IV perd également ses classements, ainsi que certaines de ses stations de radio, notamment RamJam FB, Self-Actualization FM et des épisodes de Vice City FM de Liberty City. Bien que ce ne soit pas la première fois que GTA IV perde de l’audio auparavant, et Rockstar a spécifiquement déclaré que ces stations ne seront temporairement indisponibles.

Qu’advient-il de votre copie de GTA IV ou GTA: Episodes from Liberty City

Sur une note plus positive, vous n’aurez pas à acheter GTA IV: Complete Editing si vous possédez déjà GTA IV ou GTA: Episodes de Liberty City.

Rockstar dit que ceux qui ont l’un ou l’autre des titres téléchargés à partir de Steam pourront mettre à jour leur copie vers Grand Theft Auto IV: Complete Edition, tandis que les joueurs avec des copies physiques non activées précédemment devraient pouvoir utiliser la clé au dos du manuel du jeu pour mise à jour vers GTA IV: Edition complète. D’autre part, ceux qui ont acheté sur Windows Live Digital Store et activé l’un des jeux via Games for Windows Live devront «créer et / ou lier leurs comptes Social Club en remplacement de Games for Windows Live afin de mettre à jour vers Grand Theft Auto IV : Édition complète.”

De plus, tous les fichiers de sauvegarde de jeu actuels seront compatibles avec GTA IV: Complete Edition. Vous devriez donc pouvoir continuer avec le jeu en cours auquel vous jouez sur la nouvelle version du jeu.

Pas un utilisateur Steam? GTA IV: Complete Edition sera également disponible via Rockstar Games Launcher.