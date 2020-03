GTA VI apparaît dans un journal Web Take-Two

Le domaine GTA VI a été enregistré en faveur de Take-Two, une entreprise américaine qui, au cas où quelqu’un ne le sait pas, est dédiée à distribution de jeux de diverses sociétéset Rockstar c’est l’un d’eux.

Comme nous le prévoyons dans le titre, cela a généré une véritable folie parmi les fans de la franchise, et a également déclenché une vague de rumeurs. Je comprends parfaitement la situation, après tout GTA VI est l’un des jeux les plus attendus du moment, mais nous devons ralentir un peu et contrôler nos attentes, et ne pas croire tout ce que nous lisons là-bas.

On parle d’une annonce imminente, et aussi que GTA VI pourrait arriver sur le marché en exclusivité pour la prochaine génération de consoles, mais il n’y a rien d’officiel et la vérité est que cette dernière cela nous semble peu probable.

GTA VI devrait être un titre de transition générationnelle

C’est le plus sensé, et aussi le plus rentable pour Rockstar, aborder le développement de GTA VI de la même manière que GTA V, ce qui nous amènerait à un premier lancement limité sur les consoles actuelles, à savoir la PS4 et la Xbox One.

La version GTA VI pour les consoles de prochaine génération, PS5 et Xbox Series X, serait produite plus tard, et enfin nous avons la version PC, qui Je devrais être le dernier à arriver. C’est logique, en fait c’est ce qui s’est passé, comme on dit, avec GTA V.

Cette version progressive permettrait à Rockstar de mettre à l’échelle les développements de chaque version de manière durable. GTA VI pour PS4 et Xbox One devrait composer une amélioration mineure par rapport à GTA V d’un point de vue technique, puisque ce dernier a déjà poussé les deux consoles à la limite, tandis que la version de GTA VI pour PS5 et Xbox Series X proposera des améliorations techniques et une résolution plus élevée. Rockstar peut également améliorer le nombre de PNJ et d’autres aspects.

Enfin, la version PC devrait être la plus intéressante des trois, du moins d’un point de vue technique, grâce à la plus grande puissance offerte par ladite plateforme. Je me demande si Rockstar osera sonder le lancer de rayons, même si de manière limitée.

Étant donné que les consoles de nouvelle génération prendront en charge cette technologie, je pense qu’il est possible que ce soit le cas, mais puisqu’il s’agit d’un jeu de type monde ouvert son impact sur les performances devrait être tout aussi important ils finissent par le rejeter directement.