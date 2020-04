GTA VI est “à moitié cuit” et sera plus petit que GTA V

Une série d’informations contradictoires sur GTA VI s’est heurtée de front. Selon diverses sources, la nouvelle Rockstar est à un stade très précoce et il a encore un développement complexe à venir, mais les nouvelles informations maintiennent une position très différente: le jeu Il est à moitié fini et pourrait arriver plus tôt que prévu.

Il est difficile de se pencher en faveur de l’une ou l’autre des informations lorsque ni provient d’une source officielle, mais en tirant le bon sens, il est clair que le premier est celui qui a le moins de crédibilité. Développer un jeu comme GTA VI prend beaucoup de temps et d’efforts, si ce titre était vraiment à un stade précoce, nous devrions attendre au moins trois ou quatre ans avant sa sortie. Oui, c’est long.

En revanche, la source qui garantit que GTA VI est à moitié terminé a fourni des informations beaucoup plus raisonnables et sensées. Si cela était vrai, le lancement de GTA VI pourrait avoir lieu dans environ un à deux ans, quelque chose qui correspond parfaitement aux dernières informations qui ont placé son arrivée à une date proche des débuts des consoles de nouvelle génération.

Et en parlant de consoles de nouvelle génération, certaines sources affirment que ce jeu sera exclusif aux PC, PS5 et Xbox Series X, mais j’ai tendance à penser qu’il finira également par arriver sur PS4 et Xbox One, c’est-à-dire qu’il s’agira d’un jeu de transition générationnel. . Rockstar veut vendre des jeux, générer des revenus et oublier les consoles de la génération actuelle égale abandonner une base de plus de 140 millions d’utilisateurs.

GTA VI alimentera le modèle de jeu en tant que service et sera plus petit que GTA V

GTA V a déjà montré que Rockstar a su jouer ses cartes à cet égard, en fait, le titre reste une machine à gagner de l’argent et son mode en ligne est bien vivant. Avec GTA VI, la société américaine ne se limitera pas à maintenir cet objectif, mais renforcera son engagement envers le modèle de service.

Nous verrons comment GTA VI propulse le modèle de jeu en tant que service contre GTA V. En principe, le plus simple serait intégrer des événements et du contenu téléchargeable gratuit ou payant, accompagné d’éléments esthétiques qui n’affectent pas le gameplay et qui peuvent être acquis via des micropaiements ou avec de l’argent en jeu.

Il est également indiqué que ce nouvel épisode de la célèbre franchise sera plus petit que GTA V. Apparemment, Rockstar veut réduire la pression de travail sur vos employés, et par conséquent, le jeu aura une extension inférieure à celle de la tranche précédente. Cela a du sens, car cela donnerait également à Rockstar une plus grande marge pour améliorer ce modèle de jeu en tant que service en lançant un nouveau contenu qui étend GTA VI.

S’il est confirmé que GTA VI est un jeu intergénérationnel, les exigences doivent être similaire à n’importe quel jeu triple A actuel. D’autre part, s’il est confirmé qu’il s’agit d’un titre de nouvelle génération, nous verrons un bond important à la fois au niveau des exigences minimales et recommandées par rapport à ce qui a été habituel.