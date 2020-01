GTA5 rejoint le Xbox Game Pass sur Xbox One

Xbox Game Pass a débuté la nouvelle année en beauté. Bien qu’une liste complète des nouveaux arrivants pour janvier n’ait pas été annoncée, Microsoft a annoncé cette semaine qu’il a ajouté Grand Theft Auto V à l’édition Xbox One du service, vous permettant de jouer la campagne complète ou de sauter dans GTA Online si vous avez un Abonnement Gold (ou Game Pass Ultimate).

GTA 5 a reçu un accueil critique positif, y compris un 9/10 de GameSpot lors de son lancement sur PS3 et Xbox 360 en 2013, mais ses ports vers les plates-formes de génération actuelle et le support continu de GTA Online l’ont maintenu solide pendant des années. La dernière mise à jour, publiée en décembre, a ajouté le Diamond Casino Heist. La mission multijoueur tentaculaire vous permet de planifier un gros score avec différentes approches. Des problèmes inattendus apparaissent à la volée, pour améliorer la rejouabilité.

Si vous profitez suffisamment de votre séjour à Los Santos pour acheter des DLC, l’adhésion au Game Pass vous donne droit à 10% de réduction sur le pack de démarrage Criminal Enterprise ou les cartes Shark Cash. Vous pouvez également économiser 20% sur le jeu de base pour l’ajouter à votre collection permanente. Et si vous n’avez pas encore de Game Pass, vous pouvez acheter vos trois premiers mois d’abonnement à Game Pass Ultimate pour 1 $ jusqu’au 6 janvier.

Inclure GTA 5 dans Game Pass est une surprise, d’autant plus que le jeu est toujours un des meilleurs vendeurs après tant d’années. Il a même fait la liste NPD des meilleurs vendeurs en octobre et novembre, au milieu d’une saison de magasinage chargée remplie de nouvelles versions de jeux.

GTA 5 est désormais jouable sur Xbox Game Pass, et il y aura probablement d’autres jeux à venir plus tard ce mois-ci sur Game Pass. Le service a récemment ajouté d’autres jeux notables comme The Witcher 3 et Pillars of Eternity. Si vous avez besoin de plus de recommandations pour les jeux à essayer sur le service, consultez nos meilleurs choix Xbox Game Pass.

