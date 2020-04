GTX 1080 Ti vs RTX 2070 Super: comment il a vieilli

La GTX 1080 Ti était la carte graphique la plus puissante de NVIDIA jusqu’à l’arrivée de la série GeForce RTX 20, basée sur la Architecture de Turing et construit autour d’un concept intéressant de rendu hybride qui, comme beaucoup de nos lecteurs le savent, utilise la trame, l’intelligence artificielle et le lancer de rayons.

Le bond de Turing en termes de puissance brute par rapport à Pascal a été plus modeste que prévu, ce qui a abouti à l’offre GTX 1080 Ti performances très similaires à celles d’un RTX 2080. Ce dernier l’a dépassé, en moyenne, de seulement 8%, et a même perdu dans certains jeux contre le précédent produit phare de NVIDIA, une réalité qui évolue lentement en fonction des pilotes et, bien sûr, un manque marqué de optimisation dans certains titres, comme Red Dead Redemption 2 par exemple.

Avec l’arrivée de la GeForce RTX 20 Super NVIDIA, elle a fait un geste très curieux, car écarts minimisés entre les différents modèles qui constituait cette génération. Le RTX 2060 Super, par exemple, était très proche du RTX 2070, et le RTX 2070 Super était également assez proche du RTX 2080, et donc ils étaient également proches du GTX 1080 Ti.

Hardware Unboxed a publié une comparaison très intéressante dans laquelle ils nous montrent Performances GTX 1080 Ti vs NVIDIA RTX 2070 Superet ajoutez également Radeon RX 5700 XT, une carte graphique qui offre un rapport qualité-prix très intéressant.

La GTX 1080 Ti est toujours une carte graphique très puissante

À tel point qu’il aurait une place réservée dans notre classement des dix cartes graphiques les plus puissantes de 2020, s’il n’avait pas été abandonné, et serait au-dessus du RTX 2070 Super de NVIDIA.

Les résultats varient selon le jeu utilisé. Dans la plupart des cas, le GTX 1080 Ti prévaut clairement, mais dans d’autres comme Control, nous voyons que le RTX 2070 Super prend un énorme avantage, à tel point qu’il est désaccordé avec le ton normal de la comparaison. Il est clair que cela est dû à une question de chauffeurs, et il en va de même pour Doom Eternal et Red Dead Redemption 2.

Dans des jeux comme Metro Exodus ou Resident Evil 3 Remake, la GTX 1080 Ti prend un coup de poing “d’autorité” majeur et montre clairement qu’elle a encore beaucoup de potentiel. Si nous faisons un équilibre moyen La GTX 1080 Ti est 2% plus performante sur 1440p que la RTX 2070 Super et 11% de plus que la Radeon RX 5700 XT.

Il ne fait aucun doute que la GTX 1080 Ti est une excellente carte graphique qui offre encore assez de puissance pour jouer avec toutes les garanties en 1440p et même en 4K si l’on réduit un peu la qualité graphique, mais son prix sur le marché de l’occasion est élevé ( C’est environ 400-450 euros), ce qui rend difficile de le recommander. Le RTX 2070 Super fonctionne à un niveau très similaire et peut être acheté neuf pour 479 eurostandis que le RX 5700 XT compense ses performances inférieures par un prix moins de 400 euros.