Guide-cadeau de jouets en peluche Harry Potter

Avec le succès des livres et des films Harry Potter, de nombreuses personnes se tournent vers des produits basés sur ou inspirés par cette histoire magique. Les tasses, les chemises, les fournitures scolaires / de bureau, les décorations et les jouets ne sont que quelques-uns des produits les plus populaires que les fans de tous âges adorent acheter, recevoir et donner.

Si quelqu’un, en particulier, recherche des peluches et des animaux en peluche centrés sur l’histoire de Harry Potter, ne cherchez pas plus loin. Ce guide-cadeau contient 10 idées qui font de superbes objets de collection et des jouets à ajouter aux collections.

10 Funko Supercute Plushute: Harry Potter

Funko est une marque connue pour créer des produits uniques et détaillés qui peuvent être joués et / ou exposés, comme cette Supercute Plush of Harry Potter lui-même. Il mesure huit pouces de haut, il présente Harry dans son uniforme scolaire, et il montre même sa cicatrice et ses lunettes, qui sont toutes deux très emblématiques.

Bien qu’il y ait des tonnes de personnages impressionnants dans ce conte, ce mec est ici la star de tout, donc chaque fan a besoin d’une version en peluche de The Boy Who Lived.

9 La peluche Dobby de la collection Noble

La Noble Collection est une autre marque vers laquelle les fans se tournent pour les objets de collection originaux, et un autre personnage que de nombreux fans ont aimé dans ces livres et films était Dobby, un elfe de maison qui était assez fidèle à Harry.

Une réplique en peluche de 12,5 “de Dobby serait une chose merveilleuse à offrir pour un anniversaire, pendant les vacances ou comme cadeau” juste parce que “. De plus, celui-ci peut même être posé pour s’asseoir ou se tenir debout, car il est fait de haute -matériaux de qualité et est officiellement autorisé par Warner Brothers.

8 peluche de collection de grenouilles au chocolat Harry Potter

Une chose intéressante à propos des jouets en peluche, c’est qu’ils peuvent aider à célébrer plus que de simples personnages… Celui-ci célèbre un bonbon très populaire de ce monde magique, la grenouille au chocolat! Beaucoup de jolis détails sont entrés dans la création de cette réplique en peluche de cette friandise sucrée, comme un motif d’étoile soyeuse et une bordure dorée.

Cela va encore mieux, cependant: cette grenouille de huit pouces peut rester à l’intérieur de l’oreiller de 13 pouces, ou elle peut être complètement retirée de ce faux emballage, ce qui en fait un cadeau deux en un.

Peluche de 7 po 15 po de grande taille

Pour ramener un jouet plus grand que nature à la maison, afin de montrer encore plus l’amour pour Harry Potter, pensez à cette peluche de 15 “de Fang, le chien de Hagrid. Cette pièce est une exclusivité du monde magique de Harry Potter , car il provient d’Universal Studios Florida.

Il est vrai que les animaux en peluche qui représentent des chiens sont assez communs, mais un gros qui ressemble à ce chien en particulier… Maintenant, ce n’est pas quelque chose que tout le monde a! Alors, lorsque vous magasinez pour les fans de Harry Potter, n’oubliez pas cette version mignonne de Fang.

6 Peluche Funko Supercute: Peluche Hagrid

En parlant de Hagrid, il y a aussi une peluche Funko Supercute de lui. Il est l’un des favoris des fans, un personnage qui a fait preuve de soin, de gentillesse et d’amitié dès le début.

De plus, il est devenu l’enseignant de l’une des classes les plus cool de Poudlard, Care of Magical Creatures, ce qui est logique, car il avait toujours des animaux incroyables autour. Et pour tous ses fans, il y a cette réplique en peluche, directement de Funko, qui le montre de la manière la plus mignonne possible.

5 Funko Supercute Plushute: Hermione Granger

Bien sûr, il y a deux autres personnages qui méritent d’être mentionnés sur ce guide de cadeaux et qui ont également leurs propres peluches Funko. La première place est Hermione Granger, qui est intelligente, qui était connue pour ses cheveux bruns touffus, qui est courageuse et qui a contribué à compléter le trio principal de cette histoire.

Pour beaucoup, Hermione, jouée par Emma Watson, était la meilleure partie de ces films, il est donc facile de voir beaucoup de gens se tourner vers cette peluche Funko Supercute (soit pour donner à quelqu’un d’autre, soit pour simplement garder!).

4 Peluche Superkute Funko: Quidditch Ron

N’oubliez pas Ronald Weasley! Il peut être un peu maladroit et nerveux, mais c’est un autre brave et noble gars qui se tenait à côté de Harry à travers tout cela. Oh, et il s’est retrouvé avec Hermione, tant mieux pour lui.

Il a également joué au Quidditch, et ce détail amusant a conduit à la création de cette peluche amusante: Voici Ron dans son uniforme de Quidditch! Comme d’habitude, il y a beaucoup de détails impressionnants, et ceux qui aiment la part de Ron dans cette histoire méritent d’avoir cette jolie peluche dans leur vie.

3 peluche collector Harry Potter Hedwige

Pendant leur séjour à l’école de sorcellerie et de sorcellerie de Poudlard, les élèves peuvent avoir un animal, et comme tout le monde le sait, Harry avait un hibou nommé Hedwige. Cette peluche de collection, officiellement autorisée par Warner Brothers et fabriquée par The Noble Collection, montre que cet oiseau bien connu est un excellent moyen.

Cette version de Hedwig mesure 14 pouces, et elle aurait fière allure exposée avec d’autres objets souvenirs ou dans une chambre de bébé ou une chambre d’enfant, à côté d’autres jouets amusants.

2 La Noble Collection Peluche Niffler Fantastic Beasts

Après les films originaux de Harry Potter, les films Fantastic Beasts, et à travers eux, les fans ont pu voir un Niffler. Ces créatures ont de longs museaux et une fourrure noire et sont attirées par les choses brillantes.

Ces créatures sont également assez mignonnes, donc The Noble Collection a décidé de sortir une version en peluche; avec un jouet comme celui-ci, ceux qui ont aimé Fantastic Beasts et Where to Find Them peuvent célébrer l’histoire d’une manière encore plus grande et meilleure, en ayant leur propre Niffler.

1 peluche collector Harry Potter Monster Book of Monsters

Tout le monde se souvient de la scène où Harry a obtenu son Monster Book of Monsters et a dû sauter dessus pour éviter que ces dents grinçantes ne fassent de mal. Bien que tout cela soit un peu effrayant, une version en peluche de ce livre semble génial!

Cela étant dit, il est temps pour la dernière suggestion sur ce guide cadeau … un autre produit officiellement autorisé par Warner Brothers … quelque chose d’autre qui est fabriqué par The Noble Collection … et un dernier article plein de broderies et d’embellissements … un monstre Peluche de collection du livre des monstres!

