Guide de distribution de voix et de personnages

Fire Emblem Three Houses: Ombres cendrées est une extension considérable du populaire RPG de stratégie, ajoutant une histoire et un ensemble de personnages entièrement nouveaux. Cindered Shadows se déroule séparément du jeu principal dans les Abysses, une ville sombre sous le monastère de Garreg Mach.

Une quatrième maison nommée Ashen Wolves est introduite dans Cindered Shadows, avec quatre personnalités très uniques comprenant la maison. Après avoir battu le DLC, ces étudiants sont ajoutés au jeu principal, avec leurs quatre acteurs de la voix.

Fire Emblem Three Houses a déjà un casting massif de personnages, mais Cindered Shadows l’étend encore plus. Voici un aperçu de la distribution et des personnages de Cindered Shadow.

Nouveaux personnages dans Fire Emblem: Three Houses – Cindered Shadows

Alejandro Saab comme Yuri Leclerc – Yuri est le chef des loups cendrés, et sa ruse et ses intrigues peuvent égaler même celles de Claude. Il fait partie intégrante de l’histoire de Cindered Shadows. Alejandro Saab est mieux reconnu comme l’acteur de la voix de Shallot dans Dragon Ball Super et du capitaine de police Naomasa Tsukauchi dans My Hero Academia.

Aaron Hendrick comme Balthus von Albrecht – Balthus est le soi-disant «roi du grappling» et, fondamentalement, l’homme fort des loups cendrés. Étonnamment, l’acteur de voix de Balthus, Aaron Hendrick, n’a pas de crédits d’acteur de voix précédents.

Kirsten Day en tant que Constance von Nuvelle – Constance vient de la noble maison Nuvelle et elle veut constamment être la star du spectacle, le déclarant assez souvent. Kirsten Day est apparu dans la série Fire Emblem avant de jouer à Lethe dans Fire Emblem Heroes.

Christine Marie Cabanos comme Hapi – Hapi est une jeune fille qui s’est enfuie sous terre pour des raisons inconnues, et elle possède le pouvoir mystérieux d’invoquer des monstres en “soupirant”. Son acteur, Christine Marie Cabanos, est surtout connu pour ses dessins animés, des personnages comme Madoka Kaname est Puella Magi Madoka Magica.

Michael Sinterniklass comme Aelfric Dahlman – Aelfric est le surveillant des Abysses, qui y est affecté par l’église de Seiros. Il veut améliorer la situation de vie dans les Abysses et a gagné la confiance des loups cendrés. Michael Sinterniklass est bien connu pour avoir joué Dean Venture dans The Venture Bros.

Retour des personnages dans Fire Emblem: Three Houses – Cindered Shadows

Jeannie Tirado et Zack Aguilar comme Byleth – Byleth, bien sûr, revient en tant que personnage jouable principal dans Cindered Shadows. Jeannie Tirado est surtout connu pour avoir joué Pan dans Dragon Ball Super, tandis que Zack Aguilar a joué Genos dans One-Punch Man.

Tara Platt comme Edelgard von Hresvelg – Edelgard est la future impératrice de l’Empire adrestien et le chef de la maison des Black Eagles. Tara Platt a une longue histoire dans la voix, jouant des personnages comme Yuri Watanabe dans Spider-Man de Marvel et Kali dans RWBY.

Chris Hackney comme Dimitri Blaiddyd – Dimitri est le prince du Saint Royaume de Faerghus et le chef de la maison des Blue Lions. Les fans de Fire Emblem reconnaîtront Chris Hackney comme la voix de Boey dans Shadows of Valentia, et il est également connu pour Athrun Zala dans Gundam Seed.

Joe Zieja comme Claude von Riegan – Claude est l’héritier apparent de la Leicester Alliance, et il dirige la maison Golden Deer. Son comédien, Joe Zieja, est déjà apparu comme un personnage majeur de Nintendo, jouant Fox McCloud dans Star Fox Zero.

Salli Saffioti comme Hilda – Hilda est membre d’une des maisons nobles de l’Alliance Leicester et sa paresse ne connaît pas de limites. Salli Saffioti est connue pour ses rôles d’Ingrid Hunnigan dans Resident Evil 4 et d’Annie Leibovitz dans Watchmen de Zack Snyder.

Shannon McKain comme Ashe – Ashe est l’un des membres les plus sympathiques de la maison des Blue Lions. Shannon McKain est apparu dans des séries télévisées comme Lethal Weapon où il a joué Robby.

Chris Patton comme Linhardt – Linhardt est un mage doué et bien connu comme le membre le plus endormi de la maison Black Eagles. Les fans reconnaissent probablement mieux Chris Patton comme la voix de Greed dans Fullmetal Alchemist.

