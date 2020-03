Guide de divertissement auto-isolé: meilleurs services de streaming de films et de télévision australiens

Alors que la menace imminente de Covid-19 s’intensifie, de nombreux Australiens ont à juste titre pris en compte les conseils du gouvernement en pratiquant l’auto-isolement et la distanciation sociale dans le but d’empêcher la propagation du nouveau coronavirus.

Que vous restiez à la maison sous le contrôle de vous-même ou sous un état de quarantaine ordonné par un médecin, l’auto-isolement peut être assez ennuyeux – en particulier si vous êtes généralement une personne très sortante.

Heureusement, la technologie a rendu plus facile que jamais de vous divertir tout en étant coincé à l’intérieur de votre maison. Dans cet esprit, nous avons pris la liberté de créer un guide utile sur la façon de vous divertir pendant l’auto-isolement.

Lisez la suite pour en savoir plus sur la façon dont vous pouvez éviter l’ennui via les services de streaming disponibles en Australie pendant cette période particulièrement éprouvante de notre histoire.

Services de streaming de films et de télévision australiens

Pour la plupart des gens, être coincé à la maison sera une situation loin d’être idéale. Cela dit, cela représente l’occasion idéale de rattraper son retard sur toutes les émissions de télévision et les films auxquels vous n’avez pas eu accès. En fait, vous pouvez même choisir de revoir ceux que vous aimez.

Heureusement, l’Australie propose un certain nombre d’excellents services de streaming qui vous permettront de regarder (presque) tout ce que votre cœur désire sans avoir à quitter votre canapé.

(Crédit image: Netflix)

Netflix

L’option la plus populaire est Netflix, qui offre une offre sans fin d’émissions et de films originaux du monde entier, ainsi qu’un contenu sous licence en constante évolution. Le prix commence à 9,99 $ AU par mois pour le niveau d’entrée de gamme (un écran en définition standard), jusqu’à 19,99 $ pour le package Ultra HD complet avec quatre flux simultanés. Malheureusement, Netflix n’offre plus de période d’essai gratuite. Cela dit, nous ne pouvons pas imaginer que vous aurez du mal à trouver quelque chose à regarder sur le service. Cliquez ici pour vous inscrire à Netflix.

(Crédit d’image: Stan)

Stan

Semblable à Netflix dans ses niveaux de prix, le premier grand service de streaming australien Stan commence à 10 $ AU par mois pour son flux SD, suivi de 14 $ AU par mois pour deux flux HD et de 17 $ AU par mois pour quatre flux 4K. Il propose également des émissions et des films originaux (et exclusifs), mais pas autant que Netflix. Cela dit, il possède un vaste catalogue de spectacles classiques comme Friends, Seinfeld et Buffy the Vampire Slayer. Si cela vous convient, vous pouvez vous inscrire à l’essai gratuit de Stan de 30 jours sur son site Web.

(Crédit d’image: Disney)

Disney Plus

Le plus récent service de diffusion en continu sur la scène australienne, Disney Plus propose un incroyable catalogue en arrière des émissions de télévision et des films de Mouse House – nous parlons de tout, de l’apparence originale de Mickey Mouse dans Steamboat Willy, jusqu’aux blockbusters Marvel modernes comme Avengers. : Fin du jeu. Disney Plus a déjà commencé à montrer du contenu original, comme la très populaire série Star Wars The Mandalorian, et vous pouvez vous attendre à beaucoup plus dans un avenir proche. Pour un montant forfaitaire de seulement 8,99 $ AU par mois pour tout ce qu’il a à offrir, nous vous recommandons fortement de vous inscrire à Disney Plus pour un essai gratuit de 7 jours.

(Crédit d’image: Amazon)

Amazon Prime Video

Inclus avec chaque abonnement à Amazon Prime, ce service de streaming offre une bibliothèque croissante d’émissions et de films Amazon Original, ainsi qu’un accès à un nombre incalculable d’émissions et de films classiques. Bien sûr, un abonnement Amazon Prime bien plus qu’un simple service de streaming – pour un montant forfaitaire de 6,99 $ AU par mois, vous obtiendrez un certain nombre de bonus supplémentaires pour faire du shopping sur Amazon Australie. Ceux-ci incluent l’accès à Prime Reading, Prime Music et Twitch Prime, une livraison gratuite de deux jours sur les achats nationaux, un accès anticipé à des remises et des offres, d’énormes économies sur Amazon Prime Day et plus encore – toutes les choses qui vous seront utiles pendant votre période de quarantaine à domicile . Voici où vous pouvez vous inscrire à Amazon Prime en Australie.

(Crédit d’image: Foxtel)

Foxtel maintenant

Bien qu’il soit beaucoup plus cher que les services de streaming concurrents, en particulier si vous souhaitez opter pour tous les packages proposés, Foxtel Now propose de nombreuses émissions et films qui ne sont disponibles en streaming nulle part ailleurs. Par exemple, le seul endroit où diffuser le vaste catalogue de HBO, y compris Game of Thrones et Westworld, est via Foxtel Now. Heureusement, vous pouvez commencer à partir de seulement 25 $ AU par mois (après un essai gratuit de 10 jours) pour les forfaits Pop et Lifestyle obligatoires, et si vous êtes prêt à dépenser plus de forfaits supplémentaires, vous pouvez également accéder à une vaste sélection de films, de sports et beaucoup plus.

(Crédit d’image: Apple)

Apple TV Plus

Bien que le nouveau service de streaming vidéo par abonnement d’Apple ne soit pas en mesure de rivaliser avec Netflix et Disney Plus en ce qui concerne la taille de sa bibliothèque de contenu, il compense en offrant des émissions de très haute qualité de grands talents de partout le tableau. À seulement 7,99 $ AU par mois après un essai de 7 jours, il est également assez peu coûteux, et si vous avez acheté récemment un produit Apple majeur, comme un iPhone ou un iPad, vous recevrez 12 mois d’Apple TV Plus pour le fantastique prix de «libre».

(Crédit d’image: Kayo Sports)

Kayo Sports

Êtes-vous un fou du sport? Eh bien, vous allez adorer Kayo Sports – un service de streaming dédié à tout ce qui concerne la course, le coup de pied, le lancer, la course, le saut et … vous avez l’idée. Avec Kayo, vous obtenez presque tout ce qui concerne le sport qui est disponible sur Foxtel pour moins de la moitié du prix. Le forfait de base Kayo Sports propose deux flux simultanés pour seulement 25 AU $ par mois, tandis que pour 35 AU $ par mois, vous pouvez vous inscrire au forfait Kayo Sports Premium, qui fournit trois flux simultanés. Mieux encore, il n’y a pas de contrat de verrouillage et vous pouvez essayer avant d’acheter avec un essai gratuit de 14 jours.

(Crédit d’image: Tubi)

Tubi

Vous essayez d’économiser de l’argent en ces temps incertains? Tubi pourrait bien être le service pour vous. Relativement nouveau dans le paysage du streaming australien, le Tubi financé par la publicité est 100% gratuit et propose un nombre énorme de films et d’émissions de qualité C, de classiques cultes et de trash joyaux, ainsi qu’une sélection de films grand public honnêtes à la bonté d’années passé. Tout ce dont vous avez besoin est un compte Facebook ou Gmail pour vous connecter et vous êtes prêt à partir. Bien sûr, vous devrez subir la publicité occasionnelle de 30 secondes avant le film, mais vous ne verrez plus de publicités pour le reste du film ou de l’émission que vous regardez. Découvrez Tubi gratuitement dès maintenant.

Bien sûr, il existe également un grand nombre de services de streaming et de rattrapage gratuits qui proposent du contenu financé par la publicité. Il s’agit notamment des applications de tous les principaux réseaux australiens, tels que 7Plus, 9Now, SBS On Demand, ABC iview et 10play.

En ce qui concerne le reste des services de streaming payants que nous avons couverts, vous trouverez ci-dessous plusieurs guides complets sur les meilleurs films et émissions qu’ils proposent.