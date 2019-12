Guide des acteurs et des acteurs de Big Mouth Voice | Screen Rant

Dernière mise à jour: 27 décembre 2019

Big Mouth est de retour sur Netflix pour la saison 3, nous avons donc mis au point un guide pour la voix derrière les personnages en difficulté de la série et comment vous pouvez les connaître. Co-créée par Nick Kroll, Adam Goldberg, Mark Levin et Jennifer Flackett, la populaire série animée se mêle d'humour sexuel à propos de l'expérience de la maturité.

À Big Mouth, un groupe d'adolescents fait face à toute l'excitation et l'horreur qui accompagnent le fait de grandir et d'avoir des sentiments sexuels pour les autres. La série aborde des problèmes liés et adopte une approche surréaliste lorsqu'elle décrit comment des pensées folles peuvent envahir notre esprit. La saison 1 de Big Mouth a été créée en septembre 2017 et une deuxième saison a été publiée en octobre 2018. La saison 3 de Big Mouth a débuté le 4 octobre 2019.

Big Mouth présente quelques grands noms de la comédie traditionnelle, dont beaucoup expriment plus d'un personnage. Voici un aperçu des principaux acteurs de la voix et des personnes (et / ou monstres) qu'ils représentent, ainsi que des endroits où vous les avez probablement entendus (ou vus) auparavant.

Nick Kroll comme Nick Birch: Le personnage principal de Big Mouth, Nick Birch, se débat avec son image de soi et ses pulsions sexuelles. Nick est exprimé par Nick Kroll, un acteur et comédien américain mieux connu pour avoir joué dans la série sur le thème du football fantastique The League, et pour son programme de sketch Comedy Central Kroll Show. Il a également joué des rôles de voix dans les longs métrages Sausage Party et Sing. Dans Big Mouth, Kroll exprime également l'entraîneur Steve Steve, Lola, Maurice le monstre hormonal, Rick le monstre hormonal et plusieurs autres personnages.

John Mulaney comme Andrew Glouberman: Le meilleur ami juif de Nick a un corps en forme de poire et subit un harcèlement constant de la part de Maury. L'ancien écrivain de Saturday Night Live, John Mulaney, exprime Andrew, ainsi que les personnages Babe the Blue Ox, Detective Florez, Grandpa Andrew et Mint. Dans la culture pop, Mulaney est connu pour sa comédie stand-up et pour avoir exprimé Spider-Ham dans Spider-Man: Into the Spider-Verse. Il travaille actuellement comme écrivain sur Documentary Now!

Jessi Klein comme Jessi Glaser: Le personnage féminin principal de Big Mouth est intelligent et impertinent, mais peu sûr de son corps. Jessi est exprimée par Jessi Klein, qui a précédemment développé de nombreuses séries populaires pour Comedy Central. Klein a également produit et écrit pour Inside Amy Schumer.

Jenny Slate en tant que Missy Foreman-Greenwald: L'ex-girlfrfiend d'Andrew est un personnage métis qui n'est pas si populaire en raison de son personnage livresque et de son niveau de maturité. Missy est exprimée par Jenny Slate, un ancien membre de la distribution SNL qui a exprimé des personnages dans les films Zootopia et The Secret Life of Pets. Slate fait également entendre Tammy Larsen dans Bob’s Burgers et Pony Head dans Star vs the Forces of Evil et a joué Mona-Lisa Saperstein dans Parks and Recreation. Pour Big Mouth, Slate exprime les personnages secondaires Mirror Missy et Taffiny.

Jason Mantzoukas comme Jay Bilzerian: Adolescent bisexuel, Jay Bilzerian lutte avec ses désirs et ses besoins. Le personnage est exprimé par Jason Mantzoukas, qui avait précédemment interprété Rafi dans The League. Mantzoukas a des rôles récurrents dans la série télévisée Brooklyn Nine-Nine et The Good Place, et a également dépeint The Tick-Tock Man dans John Wick: Chapter 3 – Parabellum. Dans Big Mouth, Mantzoukas exprime également Guy Bilzerian et le fantôme de Socrate.

Fred Armisen comme Elliot Birch: Le père de Nick est gentil et aimant mais raconte des histoires maladroites. Fred Armisen exprime Elliot. Il est surtout connu pour avoir joué dans SNL et Portlandia, et pour être le chef d'orchestre de Late Night avec Seth Meyers. Dans Big Mouth, Armisen exprime également Bob le monstre hormonal, Stavros et le fantôme d'Antonin Scalia.

Maya Rudolph dans le rôle de Connie the Hormone Monstress: Tout au long de Big Mouth, Connie the Hormone Monstress apparaît lorsque de grands événements se produisent dans la vie de jeunes personnages féminins. Elle est exprimée par l'ancienne membre de la distribution de SNL Maya Rudolph, qui exprime également Diane Birch, le fantôme d'Elizabeth Taylor et le fantôme de Whitney Houston.

Jordan Peele en tant que fantôme de Duke Ellington: Tout simplement connu sous le nom de «Duke», ce personnage de Big Mouth est coincé entre le paradis et l'enfer, et reste à son endroit de mort dans la maison de Nick. Dans la culture pop, Peele est surtout connu pour avoir réalisé les films Get Out and Us, et avant cela, il a créé et joué dans la série de croquis Key & Peele. Dans Big Mouth, il exprime également le pitbull avec Ludacris et plusieurs autres personnages.

Carlos Alazraqui (Reno 911) comme Gustavo, un personnage de livre.Neil Casey comme l'étudiant Lars et le détective Dumont.Jessica Chaffin comme Shannon Glaser, la mère de Jessi.Gary Cole (Veep) comme le père vétéran de Matthew.Andy Daly (Modern Family) comme Dr . Wendy Engle et le fantôme de Harry Houdini.Jon Daly comme Judd Birch, frère de Nick.Kat Dennings (2 Broke Girls, Thor) comme Leah Birch, soeur de Nick.Mark Duplass (The Morning Show) comme Val Bilzerian, frère des Jays.Nathan Fillion (Firefly, Castle) comme lui-même, Rob Huebel (The Goldbergs) comme M. Terry Lizer, un enseignant, Richard Kind (Gotham) comme Marty Glouberman, le père d'Andrew, Julie Klausner (Difficile People) comme Cherry Marashina, cousine d'Andrew, Jak Knight comme DeVon, le petit ami de Devin.Heather Lawless comme Jenna Bilzerian, la mère de Jay.Natasha Lyonne (poupée russe) comme Suzette, un oreiller.Seth Morris comme Greg Glaser, le père de Jessi.Thandie Newton (Westworld) comme Mona, une monstre hormonale.Gil Ozeri comme Wiggles, un jouet et Brad, un coussin de canapé.Chelsea Peretti (Brooklyn Nin e-Nine) comme Monica Foreman-Greenwald, Cellsea et The Pill.Andrew Rannells (Black Monday) comme Matthew, un étudiant.June Diane Raphael (Grace et Frankie) comme Devin, un étudiant.Craig Robinson (The Office) comme Nick's poils pubiens (# 2) .Gina Rodriguez (Jane the Virgin) comme Gina Alvarez, un joueur de football.Paula Pell comme Barbara Glouberman, la mère d'Andrew.Zachary Quinto (Star Trek, American Horror Story) comme Aiden, un personnage gay.Paul Scheer (The League) en tant que Kurt Bilzerian, le frère de Jay; Jean Smart (Watchmen) en tant que Depression Kitty, un chat; David Thewlis (Harry Potter) en tant que Shame Wizard l'ennemi des monstres hormonaux; Michaelela Watkins (La licorne) en tant que cantor Dina Reznick, L'amour de Shannon.Joe Wengert comme Caleb, un étudiant, et Stan the Hormone Monster.Julie White (Designated Survivor) comme Kimberly, la mère de Matthew.Kristen Wiig (Bridesmaids, SNL) comme les organes génitaux de Jessi.Ali Wong (Always Be My Maybe) comme Ali, un étudiant pansexuel, David Cross (Arrested Development) dans le rôle de Skip Glouberman, l'oncle d'Andrew, Judd Hirsch ( Independence Day) comme Lewis Glouberman, le grand-père d'Andrew.Carol Kane (Gotham) comme Menopause Banshee.Retta (Parks and Recreation) as the Ghost of Duke Ellington's mother.Rob Riggle (The Daily Show) as Colonel Adderall.Martin Short (SNL vet and légende globale de la comédie) comme Gordie, un personnage méta-Netflix.Queer Eye "Fab Five" comme eux-mêmes.Wanda Sykes (Black-ish) comme le fantôme de Harriet Tubman.

