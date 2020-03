Guide des acteurs et personnages de Hulu’s Devs

Hulu’s Devs le casting présente un ensemble impressionnant d’acteurs et d’actrices. Créée, écrite et réalisée par le cinéaste visionnaire Alex Garland (Ex Machina, Annihilation), la saison 1 de Devs a présenté ses deux premiers épisodes le 5 mars 2020.

La saison 1 de Devs se concentre sur Amaya, une entreprise d’informatique quantique. Au début, un entrepreneur russe nommé Sergei présente la technologie du comportement prédictif au PDG énigmatique d’Amaya, Forest, puis reçoit une invitation pour un programme secret connu sous le nom de “Devs”. Forest explique que l’univers est «déterministe», puis prend une décision qui met en place le conflit principal. Lorsque Sergei disparaît, sa petite amie Lily tend la main à Forest et découvre que quelque chose ne va pas bien. Elle fait ensuite appel à son ex-petit ami Jamie, un spécialiste de la cybersécurité, qui hésite initialement à aider.

Le casting de la saison 1 des Devs comprend un acteur bien connu d’une sitcom emblématique de NBC. Dans des rôles de soutien, de nombreux artistes prometteurs complètent l’ensemble. Voici un guide complet de la distribution et des personnages Devs sur Hulu.

Sonoya Mizuno comme Lily Chan: Un ingénieur en informatique. Sonoya Mizuno a dépeint le Dr Azumi Fujita dans la mini-série Netflix Maniac. Elle est également apparue dans Garland’s Ex Machina, La La Land et Annihilation.

Karl Glusman comme Sergei: Le petit ami de Lily. Karl Glusman est apparu dans Love, The Neon Demon et Nocturnal Animals.

Linnea Berthelsen comme Jen: Le collègue de Sergei. Linnea Berthelsen a interprété Kali dans un épisode de la saison 2 de Stranger Things.

Jin Ha comme Jamie: L’ex-petit ami de Lily. Jin Ha a interprété Annas dans Jesus Christ Superstar Live in Concert.

Nick Offerman comme forêt: PDG d’Amaya. Nick Offerman a joué le rôle de Ron Swanson dans Parks and Recreation. Il a également interprété Karl Weathers dans la saison 2 de Fargo et Thaddeus Dowling dans la saison 1 de Good Omens.

Alison Pill en tant que Katie: Collègue de Forest. Alison Pill est connue pour les rôles au cinéma pour Scott Pilgrim contre le monde et le lait. Elle a également interprété Ivy Mayfair-Richards dans American Horror Story et le Dr Agnes Jurati dans Star Trek: Picard.

Zach Grenier comme Kenton: Chef de la sécurité d’Amaya. Zach Grenier a interprété Andy Cramed dans Deadwood et David Lee dans The Good Wife.

Jefferson Hall comme Pete: Un sans-abri. Jefferson Hall a interprété Thorne Geary dans Taboo et est apparu dans Game of Thrones et Star Wars: The Force Awakens.

Cailee Spaeny comme Lyndon: Cailee Spaeny a interprété Amara Namani dans Pacific Rim: Uprising et Rose Summerspring in Bad Times à l’El Royale.

Stephen McKinley Henderson comme Stewart: Stephen McKinley Henderson est connu pour ses rôles au cinéma dans Lincoln, Fences et Lady Bird.

Janet Mock en tant que sénateur Laine: Janet Mock est la co-productrice exécutive de FX’s Pose.

