Guide des personnages et personnages de Horse Girl de Netflix

Qui est dans le film Netflix Fille chevalet où les avez-vous déjà vus? Réalisé par Jeff Baena, le drame explore l’esprit errant d’une jeune femme introvertie. Horse Girl a été écrit par Baena et Alison Brie.

Horse Girl de Netflix suit un personnage connu uniquement sous le nom de Sarah, une femme qui aime les chevaux et l’émission de télévision “Purgatory”. Lorsque la colocataire Nikki exhorte Sarah à être plus sociale, elle crée un lien avec un homme bien intentionné mais se perd dans ses pensées sur le passé, en particulier la mort de sa mère et la maladie mentale de sa grand-mère. Sarah parle fréquemment d’enlèvements extraterrestres et commence à inquiéter ses collègues et ses amis les plus proches. Pourtant, Sarah embrasse son imagination et explore de nouveaux territoires, lui permettant d’en savoir plus sur elle-même et qui elle veut être, ou qui elle a pu être depuis le début.

Continuez à faire défiler pour continuer à lire

Cliquez sur le bouton ci-dessous pour démarrer cet article en vue rapide.

Connexes: Les 25 meilleurs films sur Netflix en ce moment

Horse Girl met en vedette un acteur principal de la série Netflix GLOW. Dans les rôles de soutien, divers acteurs et actrices accomplis complètent la solide performance de plomb. Voici un casting complet et un guide des personnages de Horse Girl sur Netflix.

Alison Brie comme Sarah

Alison Brie incarne le personnage principal de Horse Girl, Sarah, qui a une imagination débordante.

Dans les années 2000, Brie est devenu célèbre pour avoir interprété Annie Edison dans NBC’s Community et Trudy Campbell dans AMC’s Mad Men. Elle joue actuellement le rôle de Ruth Wilder dans la série Netflix GLOW, et a également exprimé Diane Nguyen dans Bojack Horseman.

Horse Girl Supporting Cast

Debby Ryan comme Nikki: La colocataire de Sarah. Debby Ryan joue actuellement dans la série Netflix Insatiable. Elle a précédemment joué dans The Suite Life on Deck et Jessie.

John Reynolds comme Darren: Le rendez-vous de Sarah qui ressemble à un personnage du “Purgatoire”. John Reynolds dépeint l’agent Callahan dans Stranger Things. Il a précédemment joué le rôle de Drew Gardner dans Search Party, et a récemment interprété Duffy dans Hulu’s Four Wedding and a Funeral season 1.

Molly Shannon comme Joan: Collègue solidaire de Sarah à Great Lengths. Dans la culture pop, Molly Shannon est surtout connue pour avoir joué dans Saturday Night Live de 1995 à 2001, et pour avoir joué dans le film Superstar de 1999.

John Ortiz comme Ron: Le gars des rêves de Sarah. John Ortiz est surtout connu pour ses rôles au cinéma dans Silver Linings Playbook et American Gangster. Il a récemment interprété Felix Iguero dans la saison 1 de Messiah sur Netflix.

Robin Tunney comme Agatha Kaine: Un personnage d’une émission de télévision sur “Purgatory”. Robin Tunney a joué dans le classique culte du milieu des années 90, The Craft and Empire Records. Elle incarne actuellement Maya Travis sur The Fix d’ABC et a précédemment joué le rôle de Teresa Lisbon dans The Mentalist.

Aaron Stanford comme Hadès: Un personnage d’une émission de télévision sur “Purgatory”. Aaron Stanford est surtout connu sous le nom de James Cole de 12 Monkeys et Jim Brauer de Fear the Walking Dead.

Paul Reiser comme Gary: Le beau-père de Sarah. Paul Reiser a joué le rôle de Paul Buchanan dans la série NBC de 1990 Mad About You, ainsi que dans le redémarrage de 2019. Sur grand écran, il est surtout connu pour ses rôles dans Beverly Hills Cop et Aliens. Reiser est également apparu dans Stranger Things de Netflix et The Kominsky Method.

Matthew Gray Gubler comme Darren Colt: Matthew Gray Gubler dépeint le Dr Spencer Reid sur Criminal Minds.

Meredith Hagner comme Heather: L’ami de Sarah qui est tombé d’un cheval. Meredith Hagner a joué le rôle de Portia Davenport dans Search Party. Elle est également apparue dans les films Set It Up, The Oath et Brightburn.

Dendrie Taylor en tant que maman de Heather: Dendrie Taylor a interprété Gail «Red Dog» Eklund dans The Fighter.

Dylan Gelula comme Jane Doe: Colocataire de l’hôpital de Sarah. Dylan Gelula a interprété Xanthippe Voorhees dans la série Netflix Unbreakable Kimmy Schmidt et joue actuellement le rôle de Megan dans Shameless.

Jay Duplass comme Ethan: Un travailleur social. Le frère du cinéaste Mark Duplass, Jay Duplass a interprété Duncan Deslaurier dans The Mindy Project et Josh Pfefferman dans Transparent.

Tuby Huss comme Joe: Un propriétaire de ranch. Tuby Huss joue actuellement le rôle d’Edward Dickinson dans la série Apple TV + Dickinson. Il a précédemment joué le rôle de John Bosworth dans Halt and Catch Fire. Huss dépeint Tex McCready dans GLOW, et a également exprimé Kahn Souphanousinphone Sr. dans King of the Hill.

Lauren Weedman comme Cheryl: Un propriétaire de ranch. Lauren Weedman est connue pour ses rôles au cinéma dans Date Night et The Five-Year Engagement. Elle a interprété Doris dans HBO’s Looking et Joni Beard dans Arrested Development.

Angela Trimbur comme Julie: Un professeur de danse. Angela Trimbur a dépeint Madison dans The Good Place.

David Paymer en tant que médecin: Un spécialiste du nez et de la gorge. David Paymer dépeint Harry Drake dans la série Amazon The Marvellous Mrs. Maisel.

Victoria Clare dans le rôle de la jeune Sarah: Victoria Clare a interprété Young Lexxa dans Star Trek: Renegades.

Jake Picking en tant que Brian: Le petit ami de Nikki dans Fille cheval. Jake Picking est apparu dans Patriots Day, Blockers et Sicario: Day of the Soldado. Il apparaîtra bientôt dans Top Gun: Maverick et incarnera Rock Hudson dans la série Ryan Murphy Hollywood.

Luis Fernandez-Gil en tant que travailleur remorqueur: Luis Fernandez-Gil a interprété Dario Cueto dans Lucha Underground.

Plus: La fille de cheval de Netflix se terminant expliquée

Pourquoi les films rapides et furieux ont cessé d’être des courses de rue

A propos de l’auteur

Originaire de Fargo et ancien directeur de production hollywoodien, Q.V. Hough a écrit plus de 700 nouvelles et articles pour . depuis mars 2018. Il est l’éditeur fondateur de Vague Visages, et a également écrit pour RogerEbert.com, Fandor et WatchMojo.

En savoir plus sur Q.V. Hough