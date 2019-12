Guide du débutant: comment configurer et commencer à utiliser votre nouvel iPhone

Que vous veniez de vous procurer un tout nouvel iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max ou iPhone 11, ou une ancienne version du téléphone phare d'Apple, il y a quelques étapes à suivre pour vous installer et commencer à utiliser votre iPhone. Nous vous guiderons tout au long du processus en commençant par «Bonjour» et avons des guides d'utilisation pour certaines des applications intégrées d'Apple, comme Messages, FaceTime, Mail, etc. De plus, découvrez comment obtenir des applications, des jeux, des films, de la musique et bien plus encore sur votre iPhone.

S'il s'agit de votre premier appareil Apple, félicitations et bienvenue dans la famille. Voici tout ce que vous devez savoir pour vous installer et commencer à utiliser votre nouvel iPhone.

Comment configurer votre nouvel iPhone

Dès sa sortie de l'emballage, votre tout nouvel iPhone est prêt à être configuré. Vous serez accueillis par un «Bonjour» amical. À partir de là, vous pourrez configurer votre iPhone comme neuf ou transférer vos données depuis un autre téléphone, même un téléphone Android ou Windows. Ne vous inquiétez pas, nous vous expliquerons tout.

Comment configurer la messagerie, les contacts et le calendrier sur votre nouvel iPhone

Que vous utilisiez la messagerie de domaine d'Apple ou un service de messagerie tiers comme Gmail ou Outlook, vous pouvez intégrer votre compte à votre iPhone et l'intégrer directement dans tout ce que vous utilisez. Il en va de même pour l'importation de vos contacts et calendriers à partir d'autres services.

Familiarisez-vous avec les bases

Une fois votre iPhone configuré, vous voudrez jouer avec toutes ses fonctionnalités. Nous avons quelques guides pour vous aider à parcourir certaines des fonctionnalités les plus couramment utilisées sur votre nouvel iPhone.

Les applications Apple intégrées que vous voudrez certainement utiliser

Apple a une poignée d'applications intégrées qui font partie intégrante de l'utilisation de votre iPhone, comme l'application de messagerie instantanée iMessage d'Apple, l'application de chat vidéo, FaceTime, l'application Calendrier et quelques autres. Nous allons énumérer les plus importants et les plus utiles ici, mais vous pouvez parcourir notre vaste collection de guides ultimes pour en savoir plus.

Des applications, des jeux, des films et des livres vous attendent

Votre iPhone est un matériel solide et utile, prêt à l'emploi, mais le vrai plaisir vient de l'écosystème Apple, qui comprend de la musique, des films, des livres électroniques, des applications et des jeux. C'est comme avoir le Guide de l'auto-stoppeur sur la galaxie, mais encore mieux parce que vous pouvez également l'utiliser pour le divertissement!

Besoin d'aide pour votre nouvel iPhone?

Il y a beaucoup à découvrir avec votre nouvel iPhone. La moitié du plaisir est de le trouver par vous-même. L'autre moitié reçoit de l'aide de quelqu'un qui connaît les trucs, astuces et secrets cachés de l'iPhone. Ajoutez notre page d'aide et de procédures aux favoris et revenez souvent. Vous pouvez également demander de l'aide sur nos forums iMore. Nos lecteurs sont les meilleurs et aiment aider les nouveaux propriétaires d'iPhone.

