Guide du débutant: comment configurer et commencer à utiliser votre nouvelle Apple Watch

L'Apple Watch est l'un de nos gadgets préférés pour la remise en forme, le suivi du temps, les messages en déplacement, etc. (Et en plus, il a fière allure sur toutes les tailles de poignet – que vous soyez un élève de deuxième année de 7 ans ou un senior de 76 ans.) Si vous venez de prendre une nouvelle Apple Watch, nous pouvons vous aider vous l'installez, le personnalisez à votre guise et trouvez les meilleurs accessoires en fonction de vos activités. Commençons!

Quoi de neuf avec Apple Watch?

L'Apple Watch Series 5 est la dernière et la meilleure Apple Watch d'Apple. C'est en fait la sixième version. L'Apple Watch d'origine a été surnommée "Série 0" car la Série 1 a pris son nom l'année suivante. La série 5 est dotée d'un écran toujours allumé (enfin!), D'une boussole intégrée et d'appels d'urgence internationaux sur les modèles cellulaires, même en itinérance, même en l'absence de forfait cellulaire.

Test de l'Apple Watch Series 5

Comment configurer et coupler votre Apple Watch avec votre iPhone

L'Apple Watch et l'iPhone peuvent être deux pièces d'équipement distinctes, mais l'une ne peut exister sans l'autre. Lorsque vous achetez une nouvelle Apple Watch, sa mise sous tension n'est que la première étape – vient ensuite l'associer à un iPhone.

Lorsque vient le temps d'associer votre Apple Watch à votre iPhone, vous devez utiliser l'application Apple Watch pour iOS. Vous devriez pouvoir le trouver préinstallé sur votre iPhone (ou via l'App Store, si vous l'avez supprimé précédemment).

Rencontrez watchOS

La dernière itération logicielle de l'équipe watchOS d'Apple poursuit la tendance des versions précédentes de watchOS en aidant à améliorer la vie de ses utilisateurs. Voici une ventilation de ce que vous pouvez attendre de watchOS 5, ainsi que des trucs et astuces pour le système d'exploitation smartwatch d'Apple!

Comment naviguer sur votre Apple Watch

Trucs et astuces du logiciel Apple Watch

Comment personnaliser votre Apple Watch

Depuis watchOS 6, Apple a ajouté un App Store dédié directement sur Apple Watch. Vous n'avez plus besoin de récupérer votre iPhone et de trouver des cadeaux à ajouter à votre Apple Watch. Ce n'est pas aussi robuste que le Watch App Store sur votre iPhone, mais avec un peu de patience, vous pouvez trouver ce que vous cherchez directement sur votre poignet.

Comment utiliser l'App Store sur votre Apple Watch

Comment rechercher, installer, réorganiser et supprimer des applications Apple Watch

Meilleures applications Apple Watch

Tout ce que vous devez savoir sur les bracelets Apple Watch

L'Apple Watch est à la fois un gadget et un accessoire de mode, ce qui signifie des bandes interchangeables. Les bandes d'Apple s'adaptent à toutes les versions de l'Apple Watch de la société – que vous possédiez une série 0 tout au long de la série 5 – vous pourrez l'associer à un groupe. En outre, il existe des moyens de configurer des bandes non Apple Watch pour qu'elles fonctionnent avec l'Apple Watch, de choisir des options tierces, de faire correspondre les couleurs de vos cosses, etc.

Voici ce que vous devez savoir!

Bandes Apple Watch: le guide ultime

Meilleurs accessoires Apple Watch

L'Apple Watch peut techniquement être un accessoire pour votre iPhone, mais c'est aussi un appareil puissant à part entière – cataloguer les entraînements, surveiller votre fréquence cardiaque, vous aider à payer des articles, jouer de la musique et, bien sûr, indiquer l'heure. Plus vous utilisez votre Apple Watch, plus vous risquez de vouloir accessoiriser votre accessoire avec de nouveaux bracelets, des couvertures de protection, des moniteurs externes, des supports, des étuis de voyage ou des écouteurs. Voici nos accessoires indispensables à acheter pour Apple Watch.

Meilleurs accessoires pour Apple Watch

Dépanner Apple Watch

Votre Apple Watch est difficile? Voici quelques façons de le faire se comporter. Qu'il s'agisse d'une application sur votre Apple Watch ou de la montre elle-même qui vous pose des problèmes, vous n'avez pas à paniquer: il existe quelques correctifs simples que vous pouvez utiliser pour remettre votre smartwatch sur le chemin opérationnel en un rien de temps.

Comment dépanner votre Apple Watch

Étapes de dépannage de base

Problèmes de connexion et de batterie

Mise à jour de l'Apple Watch et des applications

Changer de montre Apple et d'iPhone

