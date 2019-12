Guide du débutant: Comment configurer et démarrer avec votre nouvel iPad, iPad mini, iPad Air ou iPad Pro

Que vous ayez juste un iPad, un iPad Air, un iPad mini ou un iPad Pro, il y a quelques étapes pour commencer.

Nous avons des guides pour toutes les étapes dont vous avez besoin, du premier "Bonjour" au téléchargement des meilleures applications et jeux, à la configuration de vos comptes de messagerie et de calendrier, à la préparation de FaceTime et des messages pour la communication, à la configuration de Face ID, etc.

S'il s'agit de votre premier appareil dans l'écosystème Apple, bienvenue dans la famille. Nous vous guiderons à travers les étapes de démarrage. Après cela, vous aurez un plaisir fou à tout savoir sur les excellentes fonctionnalités de votre nouvel iPad d'Apple.

Comment configurer votre iPad, iPad Air, iPad mini ou iPad Pro

Que ce soit votre première tablette, que vous effectuez une mise à niveau par rapport au modèle de l'année dernière ou que vous passez d'Android, configurer votre nouvel iPad est comme déballer un cadeau numérique. Apple facilite la configuration, mais nous avons les guides dont vous avez besoin pour les détails.

Comment transférer des données de votre ancien iPad vers votre nouvel iPad

Si vous passez d'un ancien iPad ou que vous passez d'Android, vous n'avez pas à recommencer à zéro. Vous pouvez transférer votre contenu, ce qui facilite la transition. Passez de zéro à productif en quelques minutes.

Si vous avez un iPad avec Wi-Fi + Cellular, il y a aussi quelques choses à savoir avant de faire le changement.

Comment faire une capture d'écran sur votre iPad

Vous espérez prendre une capture d'écran de ce score élevé dans Candy Crush ou partager un SMS drôle que vous venez d'avoir avec votre maman? C'est à ça que sert une capture d'écran. Vous pouvez prendre une capture d'écran, ajouter des annotations, la recadrer et la partager via plusieurs canaux de communication différents.

Comment configurer la messagerie, les contacts et le calendrier sur iPad

Vous avez une adresse e-mail iCloud? Vous préférez Gmail ou Yahoo? Microsoft est-il votre confiture? Utilisez-vous Outlook pour le travail mais autre chose à la maison? Aucun problème! Vous pouvez synchroniser votre compte avec votre iPad et consulter vos e-mails, accéder à votre calendrier et le modifier, et synchroniser vos notes et vos notes sur plusieurs comptes. Tous vos comptes sont affichés dans chaque application Apple intégrée (Mail, Contacts, Calendrier et Notes).

Comment utiliser iMessages sur iPad

iMessages est le service de messagerie instantanée intégré d'Apple pour l'envoi de textes, d'images, de vidéos, d'audio et bien plus encore. Vous pouvez créer des discussions de groupe, suggérer des plans de film ou de dîner pour la soirée et même payer (ou demander un paiement) à un ami, directement dans l'application Messages sur iPad.

Si vous activez vos fonctionnalités de continuité, votre iPad peut même agir comme une application de messagerie texte générale pour les amis et la famille qui n'utilisent pas un appareil Apple (comme un téléphone Android). Vous pouvez même répondre à un appel téléphonique directement sur votre iPad.

Vos iMessages peuvent être stockés dans iCloud, ce qui rend incroyablement facile de reprendre une conversation là où vous vous étiez arrêté sur un autre appareil.

Comment utiliser FaceTime sur iPad

Chat vidéo: c'est la voie de l'avenir, ou du moins c'est ce que les films des années 80 enseignent. Eh bien, FaceTime est cet avenir. Vous pouvez passer et recevoir des appels vidéo sur votre iPad avec n'importe quel autre utilisateur d'iPhone, iPad ou Mac et vous n'avez pas besoin de données cellulaires pour le faire (vous devez cependant être connecté au Wi-Fi).

Il est idéal pour rester en contact avec une famille éloignée (comme ouvrir des cadeaux le matin de Noël), se connecter avec des employés ou des employeurs lorsque vous travaillez à distance, et simplement passer du bon temps avec des amis sans avoir à être dans la même pièce (ou pays) avec eux.

FaceTime prend également en charge le chat vidéo de groupe avec jusqu'à 32 personnes (c'est vrai, 32!) Afin que vous puissiez planifier votre mariage ou travailler sur des projets avec plusieurs personnes sur un seul écran.

Comment utiliser l'appareil photo sur iPad

La photographie sur iPad peut être considérée comme un sujet de division dans certains cercles. Que vous pensiez que la photographie sur iPad est idiote ou non, il y a un appareil photo sur l'iPad et sur certains modèles, un sacré bon.

Grâce au grand viseur qu'est l'écran de l'iPad, de nombreux cinéastes utilisent l'iPad pour configurer les prises de vue. Il prend en charge la plage dynamique élevée (HDR) pour des images extra claires et nettes et vous pouvez prendre une photo panoramique, faire une rafale de photos en une seconde chaude. Lors du tournage, vous pouvez profiter de la vidéo au ralenti ou en accéléré. Et, sur l'iPad Pro (2018), vous pouvez utiliser l'appareil photo avant True Depth pour prendre de magnifiques selfies en mode Portrait.

Comment utiliser l'application Notes sur iPad

L'application Notes est votre guichet unique pour tout ce dont vous avez besoin pour écrire, esquisser, enregistrer pour plus tard ou collaborer avec d'autres. Vous pouvez créer des listes, ajouter des tableaux, numériser des documents, prendre des photos et bien plus encore. Tout cela et chaque note peuvent être partagés avec toute autre personne possédant un identifiant Apple afin que vous puissiez collaborer en temps réel, à tout moment.

Comment télécharger des applications et des jeux sur iPad

Une fois que vous avez vérifié les trucs sympas qui viennent avec votre nouvel iPad, vous êtes prêt à ajouter des trucs encore plus cool sous forme d'applications et de jeux. C'est là que votre iPad brille vraiment. La communauté des développeurs a créé un immense magasin pour tout et tout ce que vous pouvez imaginer. La première chose à faire après avoir installé votre nouvel iPad est de visiter l'App Store.

