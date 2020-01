Guide du débutant de Pathfinder Kingmaker: trucs et astuces pour les nouveaux joueurs

Pathfinder: Kingmaker est un RPG isométrique qui ressemble beaucoup à des jeux comme Baldur’s Gate et Diablo. Avec un fort accent sur la gestion d’équipe et la construction de la ville, Pathfinder peut être une tâche intimidante pour les nouveaux joueurs. Le jeu lui-même guide le joueur à travers la création d’un personnage, puis les propulse dans un monde rempli de donjons et … de gestion des stocks.

Après un didacticiel de base et un premier niveau simple à suivre, Pathfinder: Kingmaker ouvre le monde avec très peu d’instructions. Les joueurs doivent faire face à un RPG solide qui implique la gestion des partis, la construction de la ville, le recrutement de PNJ, et bien plus encore. Ce guide fournira quelques trucs et astuces sur le côté gestion du jeu pour aider à étoffer certaines des mécaniques les moins expliquées à l’intérieur du jeu.

Une fois qu’un joueur déverrouille la gestion du royaume, un court didacticiel leur expliquera comment dépenser des points de construction. Une fois terminé, le joueur devrait commencer à acheter différentes entreprises et à remplir les emplacements de son royaume. Le choix des entreprises à acheter au début dépend entièrement du joueur et de la manière dont il souhaite concentrer son royaume.

Assurez-vous d’enregistrer au moins 150 points de construction car après les achats initiaux, le didacticiel s’attend à ce que le joueur ajoute une autre région. Si vous n’avez pas enregistré suffisamment de points de construction, vous pouvez toujours les acheter pour 80 pièces d’or chacune auprès du marchand de votre capitale.

Les contrôles diplomatiques sont utilisés plusieurs fois dans les conversations, mais il n’est jamais dit explicitement comment fonctionne la diplomatie. Il n’y a pas de compétence de diplomatie directe sur la feuille de personnage d’un joueur. Cela est dû au fait que la diplomatie est contrôlée par la compétence de persuasion. Il est extrêmement important de déposer des points de compétence dans votre chef, car le personnage principal recevra de nombreux contrôles diplomatiques lorsque le reste du groupe n’est pas avec eux.

La diplomatie sera importante pour naviguer dans la gestion politique à l’intérieur et à l’extérieur du royaume. Il permet également des choix de dialogue très avantageux tout au long du jeu. Garder une bonne dose de persuasion est quelque chose que les joueurs devraient absolument considérer lors de leur voyage.

Ce ne serait pas un RPG de table classique sans quelques bons donjons à la mode. S’enfoncer dans le désert ne doit jamais être pris à la légère. Assurez-vous d’apporter suffisamment de fournitures et de rations de camping pour garder votre équipe en parfait état. Chaque fois que le joueur campe, s’il a un personnage avec la compétence Nature, il aura la possibilité de l’envoyer chasser pour se nourrir. Choisir cette option ajoutera du temps au reste, mais si un joueur manque de rations, cela pourrait lui sauver la vie.

Être un leader n’est pas une tâche facile, les joueurs doivent naviguer dans la politique étrangère et nationale tout au long du match. Le choix de la façon dont ils gouvernent, cependant, appartient entièrement au joueur.

La gestion du royaume est gérée via la carte du royaume. La carte est accessible via le tableau dans la salle du trône ou sur la carte du monde entre les zones. Certaines activités du royaume exigent en fait que le joueur soit dans sa salle du trône, car le donneur de quête demande un public. Certaines de ces activités peuvent être gérées en envoyant l’un de vos dirigeants pour s’en occuper. Cependant, les quêtes les plus importantes demanderont au joueur de gérer lui-même le problème, que ce soit par la diplomatie ou l’action viscérale.

À l’intérieur de la carte du royaume, les joueurs auront également accès à leurs options de construction. Construire des bâtiments et acheter de nouvelles régions pour améliorer vos statistiques est essentiel au succès. De plus, gardez un œil sur les troubles dans votre royaume, si la colonie tombe au statut de délabrement, le jeu est terminé.

Contrôler l’inventaire est une lutte constante dans Pathfinder: Kingmaker, heureusement, il y a des choses qui aident. Chaque fois que le groupe est ensemble, il y aura un inventaire partagé qui aidera à équilibrer le poids également entre les joueurs. L’un des articles les plus essentiels que les joueurs devraient acheter le plus rapidement possible est un sac de maintien, ce qui ajoutera 200 livres supplémentaires à la limite de poids du joueur. Vous pouvez trouver ces sacs chez les marchands de votre royaume pour 25 000 pièces d’or.

Pathfinder: Kingmaker est tellement plus qu’un joueur pourra découvrir au fil de son aventure. Owlcat Games a réussi à introduire le populaire jeu de rôle sur table dans le domaine numérique en ne se concentrant pas uniquement sur les aspects de hack et slash. Kingmaker est une aventure incroyable que tout fan de RPG devrait apprécier.

Pathfinder: Kingmaker est disponible sur PC.